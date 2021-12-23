西安疫情｜「一碼通」崩潰考生無助　大疫前「混亂」令治理者警醒

西安市進行第二輪新冠病毒核酸篩查，共發現核酸陽性人員127例。當地宣佈提升疫情防控管理等級，倡導全體市民「非必要不離市」，全市小區、單位實行封閉式管理。而自12月9日此輪疫情爆發以來，西安的本土確診病例累計已達234例。



有解讀認為，之所以在此時封閉管理全市小區，是因為西安市的本土新冠疫情出現了多點社區隱匿傳播，加上傳播鏈以及源頭上不明朗。但這一幾乎等於封城的嚴格措施可能仍無法在短時間內令疫情可控，隨着全員核酸檢測的推進，西安的新增病例數字預計還將高位運行一段時間。

有輿論指出，此前存在相似傳播情形的滿洲里，常住人口只有15萬多，尚且經過12輪全員核酸檢測才迎來疫情拐點，而西安的常住人口超過1,295萬，人員的流動性和疫情的複雜性又遠非滿洲里能及。更令外界關注的是，面對嚴峻疫情，西安似乎顯得慌張不堪。

西安新增病例進入高位運行時期。（新華社）

12月9日首例本土確診病例在西安出現後，該市加強對「一碼通」的使用，將其作為疫情防控期間個人出行的電子憑證。但在12月20日，「一碼通」出現長時間的系統崩潰，導致市民出行受阻，甚至一些核酸檢測點位因此被迫中止。

在媒體對西安市民的採訪中，則是直接得到了「混亂」的答案。據報道，除去「一碼通」崩潰導致全市出行困難，疫情也令將在西安市參加研究生考試的大量考生陷入無助之中。該報道稱，作為一個省會城市，西安在科學防控、精準防控和常態化防控三個方面表現並不理想。

「寒風中排隊5個小時直到天黑，結果數百人被告知，因核酸系統崩潰無法完成檢測；另有核酸採集點因系統崩潰，通知已經採集的樣本作廢，需要重新採集」、「（因『一碼通』崩潰）公交、地鐵沒辦法出示綠碼和核酸檢測報告，排隊挨個手動登記身份；有人選擇徒步到單位，發現沒有一碼通也進不了辦公樓，再徒步回家，又進不了小區」。

12月20日，「一碼通」系統崩潰。（紅星新聞）

諸如此類，當然可說有事發突然的無奈，但其中的一些情況，若事先有充足的預案及應急管理準備，不至於如此手足無措。且新冠疫情兩年以來，中國經歷數次集中的、散點式的突發疫情，西安不乏可以拿來借鑑的經驗和教訓。譬如上海市幾次突發疫情的應對方式，就靈活有效，得到了各界認可。

另如前述考生無法參加研究生考試一事，就有浙江省宣佈可就地借考的應對方案，而西安市相關部門的答覆卻是「你覺得考試重要就來考，大不了考完回去隔離。」這樣的應急管理，說一聲「混亂」，也許並不言過其實。

對西安的詰問，不免要重新回到治理體系和治理能力現代化——這一官方極為重視的命題上來，它是中國社會健康發展的不二法門。對於此輪疫情的應對無措，不但要西安市檢討作答，也足令其他治理者警醒，是全中國必須要認真思考的問題。