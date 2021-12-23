西安疫情｜貨車司機返回山西後檢測陽性　全縣對外主幹線交通管控

陝西西安爆發新一波新冠肺炎本土疫情，並且逐漸出現外溢。

其中在山西運城稷山縣，當地對從西安返回的人員進行摸排時，發現有一名核酸檢測陽性人員，其流行病學調查更發現他有去過捐血。



據介紹，該名患者是一名53歲貨車司機，涉及西安的行蹤包括有運送蔬菜到達西安市長安區朱雀市場，以及在未央區六村堡物流點（騰信倉儲）裝貨。患者返回稷山縣後翌日早上起，則是先去過單采血漿站采集血漿，其後又有去銀行辦理信用卡業務、餃子館用餐、汽修廠修車、私人加油站加油等，亦有前往鄰近的新絳縣的一個菜市場裝貨。

截至目前，患者在稷山縣、新絳縣的10處活動場所已劃定為管控區，共採集環境樣本697份，環境消殺1.52萬平方米。同時，患者的82名密切接觸者、244名次密切接觸者，已進行集中隔離觀察並進行核酸采樣，報告結果均為陰性。

另一方面，稷山縣新冠肺炎疫情防控指揮部在周四（23日）發布公告，即日起全縣通往外界交通主幹線，採取交通管控措施，同時全縣村（小區）、單位堅持非必要不流動，所有居民一般居家生活，盡量減少外出。同時，全縣非涉及群眾生活必需的場所暫停營業、餐飲場所暫停堂食、非寄宿制學校全部停課，並且所有零售藥店禁止銷售退熱類、抗病毒類、抗菌類「一退兩抗」藥品。