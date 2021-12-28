馬斯克旗下衛星接近中國太空站　專家：或試探中方太空感知能力

12月初，中國駐聯合國代表向聯合國秘書長提交普通照會表示，美國太空探索技術公司（SpaceX）為星鏈（Starlink）系統發射的衛星，今年先後兩次接近中國太空站，對中國太空人的生命健康構成危險。

有內地航天專家接受官媒《環球時報》採訪時表示，SpaceX公司的星鏈衛星降軌並對中國太空站造成威脅的動作，不排除為試探中國航天空間感知能力的可能性。



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據早前報道，2021年，中國載人航天工程實施了5次發射任務，成功將太空站天和核心艙、天舟二號和天舟三號貨運飛船、神舟十二號和神舟十三號載人飛船發射入軌。中國太空站組合體穩定運行在高度390公里附近的近圓地球軌道，軌道傾角約41.5°。

在此期間，SpaceX發射的星鏈衛星先後兩次接近中國太空站。出於安全考慮，太空站組合體分別於7月1日和10月21日實施對星鏈衛星的預防性碰撞規避控制（「緊急避碰」）。

航天專家黃志澄27日（周一）接受《環球時報》採訪時表示，目前SpaceX公司發射的星鏈衛星都運行在550公里的軌道上。根據中方照會的內容，中國太空站的兩次「緊急避碰」都是因為星鏈衛星的降軌，目的可能是為增強衛星星座在局部地區的通訊性能。在SpaceX公司的規劃中，該公司準備在330公里的軌道上部署一大批衛星。

黃志澄又指，此外還有一種可能，就是美方藉此探測中方的太空感知能力，測試中方是否能準確掌握它們的行動。

資料顯示，SpaceX是由馬斯克（Elon Musk）於2002年6月建立的美國太空運輸公司。SpaceX公司試圖建立覆蓋全球的衛星互聯網，並在2019年將首批60顆衛星送入太空。迄今為止SpaceX已經發射了近1900顆星鏈衛星，該項目計劃向太空發射1.2萬顆衛星，未來還可能再發射約3萬顆衛星。

黃志澄認為，SpaceX公司組建的這種密集衛星網絡，毫無疑問會對其他國家的航天器造成威脅。航天界目前對於星鏈衛星的軍事應用表示擔憂，因為在4萬多顆衛星部署以後，其他國家正常的航天發射就會受到影響。