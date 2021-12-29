鳳凰衛視全面改版　三台一網重點加強粵語傳播

自2021年6月完成調整重組，歷時半年打磨之後，鳳凰衛視將於2022年1月1日正式改版，秉承立足香港、面向港澳台及全球華人的理念，憑藉專業內容水準，以全新姿態呈現在全球華人面前。鳳凰衛視旗下中文台、資訊台、香港台、鳳凰網將分階段陸續實現三台一網全面改版。

其中鳳凰衛視香港台將主打粵語資訊、海量影視綜藝，並推出原創粵語節目，扎根香港本土；資訊台將大幅強化新聞直播；中文台在保持人文特色的同時，着力加強深度報道；鳳凰網則進一步提升網台聯動。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威表示，此次全面改版，強化了鳳凰衛視立足香港、面向港澳台和全球華人的媒體定位，鳳凰將充分發揮對港澳台的影響力、輻射力，全面提升在全球華人中的凝聚力，戮力打造新型國際一流華語媒體集團。

香港台：早中晚粵語新聞播報 海量內地劇作

「立足香港」，加強粵語傳播是為鳳凰衛視此次改版的重中之重。而獨家粵語資訊則為其焦點。

鳳凰衛視在全球主要國家和地區設有60個記者站，擁有香港媒體獨有的全球新聞報道網。改版後的鳳凰衛視香港台，將利用該優勢，以《香港晨報》、《午間快線》、《全球新聞報道》早中晚三檔日播各一小時新聞為主幹，以粵語向香港受眾提供本港、內地及全球重大新聞及本地民生新聞。鳳凰衛視將在海外重要記者站會專門嵌入粵語記者，增加重大事件粵語原創新聞報道能力。

人稱「小飛俠」的香港資深傳媒人林燕玲正式加盟鳳凰衛視，主持香港台晚7點黃金時段的《全球新聞報道》節目，1月1日首登台。林燕玲具多年主播及主持經驗，此次加盟鳳凰衛視是她繼2011年後首次回歸熒幕。

「服務服務再服務」是香港台改版後的另一大賣點。由香港名主持人鄭丹瑞（阿旦）主理的養生節目《旦求健康》，觀天、觀星、觀氣象的堪輿節目《玄來是咁的》，以及為香港本地和大灣區投資者提供即時金融財經資訊的《金股齊明》等全新節目，都將陸續登場。

改版後的鳳凰衛視香港台亦將從愛奇藝、優酷、騰訊視頻等內地影視平台引進200多部（近5000集）內地電視台和影音網站的熱播劇集和綜藝節目，涵蓋港人歡迎的當紅港台藝人和懸疑、情感、美食、萌寵等題材。

具體而言，香港台《周末爆谷劇場》將於1月1日推出首批周播劇，每周六、日晚9點及10點，分別播出愛奇藝出品偶像劇《悍城》和懸疑劇《原生之罪》。《煲劇時間》劇場則從1月3日開始推出首批日播電視劇，每周一至五晚9點及10點，分別播出愛奇藝出品懸疑劇《破冰行動》和奇幻愛情劇《親愛的活祖宗》。而優酷出品校園青春劇《初戀了那麼多年》，以及騰訊視頻出品文化旅行紀錄片《是麵包是空氣是奇跡啊》等也將陸續播出。觀眾可以通過Now TV 367台和i-CABLE 304台收看。

任達華（華哥）得知首播劇就選中他參演的《破冰行動》，連聲說，這部劇好好睇，大家記得關注啦!譚詠麟、古巨基、李克勤、周慧敏、林子祥、葉倩文、胡杏兒、李治廷、呂方、鍾鎮濤、李若彤、惠英紅、陳法蓉、恬妞、唐季禮、林曉峰、張明敏、周勵淇、周柏豪、方力申、羅鈞滿、許靖韻等一眾演藝界明星也先後為香港台和鳳凰衛視送上祝福。

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為全方位覆蓋粵語受眾，鳳凰衛視香港台將採用融合傳播方式。除傳統電視端，旗下用戶端鳳凰秀將同步呈現直播、點播和互動，植入本港使用者規模最大的中移動UTV電視服務，並通過YouTube等一眾國際社交媒體平台，以及即將推出的粵語視頻社交媒體「香港V」，共同打造鳳凰粵語全媒體傳播。

鳳凰衛視表示，講好香港故事是其香港台作為香港媒體的責任，冀望本次全新改版得以吸引不同受眾，在競爭激烈的本港電視媒體中，開闢出一片新天地。

資訊台：重點檔推「四趟車」 全天新聞接力

香港台之外，鳳凰衛視此次全面改版同樣涉及資訊台、中文台和鳳凰網。

據鳳凰衛視執行董事兼總編輯孫玉勝透露，作為為數不多的華語專業新聞頻道，鳳凰資訊台在此次改版中，將大幅強化新聞直播和議題設置。

鳳凰資訊台的每日新聞播報時長將大幅增長100%。以《鳳凰早班車》2小時，《鳳凰午間專列》、《時事直通車》、《鳳凰子夜快車》各1小時的大時段直播為主，撐起全天新聞骨幹；繼以上下午、傍晚三個新聞時段作為勾連資訊的樞紐，共同構築全天新聞接力賽。以上節目亦將於鳳凰衛視中文台同步直播，覆蓋鳳凰全球華語受眾。

《鳳凰早班車》是重點檔「四趟車」的頭班車。節目由一小時擴容到兩小時，周一至周日，早7時至9時直播，內容彙聚美歐最新新聞、美股收盤新聞，隨時插入美國突發直播，並提供通宵時段國內外重要新聞。

《鳳凰午間專列》周一至周日中午12時至13時播出，時長加長一倍，主打兩岸四地當天新聞，亞太股市即市財經新聞，各地直播信號隨時插入。

《時事直通車》是鳳凰每晚21時準時播出的皇牌新聞欄目，收視率穩居前茅。改版後的《時事直通車》將增加「直達大灣區」板塊，關注大灣區互聯互通，提供服務類信息；壯大點評團隊，廣邀各大領域專家、學者參與點評；增加突發事件直播，隨時進入突發和重大新聞現場。

中文台：強化現有優勢 推出多個新欄目

中文台是鳳凰衛視覆蓋面最廣、美譽度最高的電視頻道。此次改版對內容進行大刀闊斧的改造，在保持人文特色、提升文化品質的同時，着力加強深度報道，以晚間黃金時段創新欄目構築「觀點新聞」高地。

日播深度專題節目《鳳凰聚焦》是傾力打造的重頭戲，緊隨當天《時事直通車》聚焦重大時政選題、重大社會事件和新聞熱點，抓住新聞第二、第三落點，原創性挖掘更多事實與背景，梳理來龍去脈。

全新節目《亞洲財經透視》，每晚19時聚焦亞太市場主要財經動態和分析解讀，立足香港作為國際金融中心的重要地位，從國際視角關注中國和亞洲經濟最新動向。

鳳凰衛視中文台同時亦將以多檔融通中外的全新欄目，踐行「面向全球華人」的媒體定位。《世界因你而美麗》以紀錄片方式講述傑出華人故事，《近觀中國》用外國主持人行走體驗、觀察中國當代社會的動人場景，《我的香港故事》以紀實方式講述普通香港人故事，《台灣板凳寬》由台灣本土名嘴主持，邀請嘉賓就某一時事或社會熱點，從兩岸視角進行板凳上的暢聊；還有網羅各地優質紀錄片資源的《紀錄大時代》，為展現中國各地風貌提供國際傳播嶄新通道……

鳳凰衛視此次改版，亦將重新設計香港總部主演播室。（鳳凰衛視提供）

變革鳳凰網 多終端呈現

是次改版中，鳳凰網將着力「兩岸三地加國際」的核心競爭力。

對擁有6個電視頻道、覆蓋全球190個國家和地區、逾5億受眾、集台網屏刊於一體的鳳凰衛視來說，在包括美軍撤離阿富汗、孟晚舟歸國、中國留美學生鄭少雄遇害案等重大事件中，鳳凰網在關鍵節點上的推送速度表現不俗，現場直播「美軍撤離阿富汗後的第一天」等獨家報道亦曾收穫大量網友關注。全面改版後，鳳凰網將進一步強化台網互動，所謂「天下事，看鳳凰」。

是次鳳凰衛視三台一網全面改版之餘，亦將更迭網上包裝、更換鳳凰衛視台標，並重新設計香港總部主演播室。

對鳳凰衛視改版的兩大期待

作為全球最具標誌性的中文媒體，鳳凰衛視在過去二十餘年間，於全球華人群體享有甚高關注度，享有不錯的口碑。然而，時事的更迭，時勢的變遷，乃至其總部所在地香港的演變，都在向這個老牌媒體提出更高的要求。

在全球範圍內，中國的復興正在深刻改變既有世界秩序，各國之政治、經濟、文化、人員流動乃至意識形態和思維模式，都正在經歷多年未見的變革。如何應對這些變革，已然成為各國政府、各個企業、乃至每一個人的「世紀之問」，既以「挑戰」的形式所顯現，更蘊含着巨大的機遇。

在此過程中，鳳凰因其雄厚的資源、優秀的人才團隊、廣闊的傳播渠道、獨有的定位，更應在其過往所取得成績之上「更上一層樓」，通過一段段交融與衝突的時事，向全球華人觀眾講述中國的變革，傳遞中國的視角，乃至拆解全球範圍內因中國崛起而發生的變遷。

而作為一個紮根香港的全球性媒體，如果說香港最大的優勢在於「一國兩制」，在於其「背靠祖國，面向全球」的定位，那麼鳳凰衛視作為一個同時面向全國及全世界華人群體的媒體，也不啻承載着同樣的優勢。舉例而言，過去多年間，內地多部影視作品在香港熱映，然而更多優秀劇作卻因地區版權等原因無法在香港正常收看。相較於本港同類媒體，鳳凰衛視改版後的大劑量優質影視綜藝娛樂內容，無疑堪謂稀缺資源。此外鳳凰衛視一系列新聞、人文、生活類節目所能匯聚的人才，所能蒐集的素材，更非其他中文媒體所能獲取。

是以，鳳凰衛視更應意識到香港在大時代之變遷下正經歷的轉折，意識到過去數年間祖國與香港所共同經歷的跌宕起伏，及至意識到鳳凰衛視所面臨的機遇和所擔負的責任，繼而向全國及海外華人講述好香港的故事，向港人呈現真實而多面的祖國，為飽受創傷的兩地關係加以彌合。

與時俱進，改版正逢時。