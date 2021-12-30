工作室聲明稱佟麗婭單身並譴責網暴　網民不賣帳

內地女星佟麗婭近期被指捲入網絡謠言，擾攘多日後，北京警方周三（29日）通報指3人涉散佈不實信息等被拘；佟麗婭工作室亦發表聲明譴責網絡暴力行為，強調佟目前為離異、單身狀態。不過對於工作室聲明，許多網民並不賣帳。



北京海淀公安分局官方微博就佟麗婭一事發通報指，警方接到相關報案後，遂依法受案調查。經工作，將35歲男子魏某、43歲女子周某某、36歲男子唐某某3名疑犯查獲，並已查明上述3人出於吹噓炫耀目的，捏造、散佈涉及相關報案人的不實信息，造成惡劣社會影響。3人對自身違法事實供認不諱，公安機關已依法作出行政拘留處罰。

佟麗婭（上海）影視文化工作室則在聲明中指出，今年12月18日下午，國內部分社交平台用戶無視法律法規，在沒有任何事實依據、只有一張荒謬截圖的情況下，開始有組織有規模的大肆發酵佟麗婭的虛假信息。發現此情況後，工作室第一時間委託律師根據平台規定發函進行正當維權，對影響惡劣的取證存證並報警，整個處理流程合規合法。

工作室鄭重聲明，針對佟麗婭的虛假信息實屬憑空捏造，惡意誹謗，強調佟麗婭目前為離異、單身狀態，從未有過任何有違私德的不道德行為，「正告還在繼續利用卑劣手段造謠詆毀、污衊攻擊抹黑佟麗婭女士個人形象的別有用心之徒，法律面前人人平等，誰以身試法，我們就一訴到底，絕不妥協」。

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不過對於聲明，許多網民並不賣帳，例如有網民指出他想知道22日當天只提她名字為什麼帳號就被禁了，「到底是誰對誰網路暴力？」；也有人指這件事是不是真的不知道，但是其的確被微博上的各種操作所震驚到，更有人問：「請問單身狀態是從哪天開始？」

事緣本月22日，微博上突然傳出多條有關「佟麗婭再婚」的消息，不久，微博即開始封鎖相關消息，無法搜尋關鍵字。而佟麗婭緊急報警，北京海淀區公安分局也即日通報指已受理。