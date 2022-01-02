內地限電｜多省電價元旦起調整　尖峰時段最高漲70%

內地在2021年9月全國性無預警「拉閘限電」後，官方啟動新一輪電價市場化改革，有20餘省調整了當地燃煤發電上網電價。今年元旦起，山東、江蘇等化工大省宣布調整分時電價，據內媒《塗料財經網》彙整，尖峰時段最高漲幅達到70%。



根據報道，自元旦起電價調整的地區包括江蘇、山東、陝西、山西、雲南等省份，且多是化工行業重鎮，對於精細化工、煤化工、燐化工等細分領域的數萬間化工企業都將帶來直接的影響。

報道指，2022年剛剛拉開序幕，電價的上漲就已經撲面而來，對化工企業而言，無疑是當頭一棒。一方面，電力緊缺和漲價都會使得企業運營成本增加，開工率下降。另一方面，眾多化工大省同步提漲電價，也會使得多個細分產業鏈的開工率、市場庫存、採購銷售等多個方面都受到牽連。

冬季尖峰時段 每日最高達4小時

在江蘇，當局對315安千伏及以上的大工業用電實施夏、冬兩季尖峰電價，其中夏季上下午各1小時，冬季上午和晚上各2小時，尖峰電價以峰段電價為基礎，上調20%。山東省工商業電價在基準價50%至170%之間浮動，其中高峰時段上調50%，尖峰時段上調70%，低谷時段下調50%，全部調整應於3月31日前完成。

甘肅省對居民用電、農業生產用戶，高峰時段在平段標準基礎上上調50%，低谷時段在平段標準基礎上下調50%。海南省主要是強化峰谷分時電價機制執行；江西省則是在高峰時段電價上調50%，尖峰時段電價在高峰時段電價基礎上上調20%，低谷電價下調50%。

山西則將峰谷價差調整為3.6:1，即高峰時段電價在平時段電價基礎上上調60%，低谷時段電價在平時段電價基礎上下調整55%，尖峰時段電價在高峰時段電價基礎上上調20%。每年冬、夏兩季對大工業電力用戶實施尖峰電價政策，其中冬季12、1月為下午5時起，為期3小時；夏季7、8月為晚上6時起兩小時，尖峰時段在峰時段電價基礎上上調20%。

雲南則要求峰時段電價在平時段基礎上上調50%，谷時段在平時段電價下調50%，確保2022年6月30日前全面執行分時電價政策。