有片｜雲南麗江5.5級地震22人受傷　屋瓦震落理髮店客人倉皇逃出

撰文：朱加樟
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今日（2日）下午3時左右，雲南麗江市寧蒗縣發生黎克特制5.5級地震，震源深度10公里。

據麗江市玉龍縣、寧蒗縣地震部門報告，截至19時，地震已造成24人受傷，其中有2人重傷、22人輕傷，其他災情正在進一步核查統計中。有幾段當地監控畫面在網絡流傳，視頻中可以看到屋頂的瓦片被震落，有理髮店的理髮師和客人在地震發生後快速從店內逃出。

據中國地震台網，這次地震的震中位於瀘沽湖附近，距離最近的拉伯鄉20公里，距寧蒗縣城60公里，距香格里拉94公里，距麗江112公里，距昆明368公里。​​​​

雲南省地震局下午召開發佈會，提到據當地地震部門、地震台站等報告，雲南麗江市寧蒗縣、玉龍縣兩縣震感強烈，迪慶州香格里拉市等地震感明顯。節制下午17時統計，地震造成15人受傷，均為墜物砸傷，房屋受損情況正在調查中，而到晚間19時，受傷人數增至22人，其中有2人為重傷。

地震發生後，雲南省消防救援總隊已啟動地震救援預案，寧蒗縣消防救援大隊已出發趕赴震中，各支隊救援力量在營區集結待命。雲南省地震局也派出1名副局長帶隊的22人現場工作隊，攜帶儀器設備趕赴災區，將開展地震災害損失調查、地震烈度評定、流動地震監測、科普宣傳等現場應急處置工作。

據應急管理部消防救援局官方微博發布的照片，可見有房屋的瓦頂因地震掉落地上，現場一片狼藉。此外有寧蒗縣的商戶稱，地震發生時貨架上瓶子擺動聲很大。

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