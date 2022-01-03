大連批發市場火災現場曾傳出刺鼻氣味　消防員因公殉職被批為烈士

去年12月31日，遼寧大連市有批發市場起火，事故造成8人死亡，包括一名消防員。有批發市場的員工稱，事發前地庫有施工，火災現場一度散發出刺鼻的氣味。



事發於大連市沙河口區新長興市場。《紅星新聞》報道，市場員工小梁憶述，當時他原本打算乘坐電梯前往二樓，發現其中一部電梯一直停在二樓地庫，不斷傳出搬運貨物的聲響。

由於商場繁忙，小梁遲遲沒有等來電梯，於是決定搭扶手電梯上樓，結果發現周圍環境煙霧瀰漫，更聽到有人在水產區附近稱二樓地庫失火。他當時沒有太在意，繼續前往2樓，但很快就有消防員到場，告知商戶火情，同時商場發出廣播，要求所有人全部撤離。

網傳市場2樓地庫是冷庫，事發前有工人焊架，冷庫牆上有許多燃燒後會產生有毒氣體的樹脂泡沫材料。小梁證實，事發前2樓地庫確實有工人焊架，但並非在冷庫，而是在另一個隔間，距離冷庫有一段距離，與堆放包裝泡沫箱的地方隔着一堵牆，周圍也沒有太多雜物，但現場曾傳出刺鼻的氣味。

小樑介紹，2樓地庫的佈局與「同」字類似，冷庫位於東側，佔地面積不大；北側是停車場，主要讓商戶上落貨，外來車輛通常會停在一樓停車場或一樓地庫停車場。

大連市消防救援支隊特勤大隊三站消防員崔富帥因公殉職。（澎湃新聞）

本次火災共造成8人死亡，5人受傷，其中大連市消防救援支隊特勤大隊三站消防員崔富帥因公殉職，1月1日被批准為烈士。

據介紹，崔富帥生於1997年，是遼寧大連人，2019年12月加入消防，先後參加滅火救援戰鬥300餘次，營救被困群眾10餘人。

去年12月31日上午11時11分，新長興市場2樓地庫的冷庫發生火災，崔富帥負責現場救援。中午12時16分，崔富帥與同事安全營救6名被困群眾後，不顧個人安危，迅速返回現場二次救援，在搜救撤離過程中失聯。下午1時28分，大連市消防救援支隊緊急救援小組將崔富帥救出並立即送往醫院，經搶救無效身亡。