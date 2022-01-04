河南出生人口新低跌破百萬　東北三省出生率墊底專家：城鎮化較早

內地多省近日發布2021統計年鑑，其中有14個省份公布了2020年出生率數據，其中10個省份的出生率低於1%。在出生人口方面，戶籍人口第一大省的河南首次跌破100萬大關。



《第一財經》報道，14個省份中，河南2020年出生人口數量位居第一。作為戶籍人口第一大省和農業大省，河南的城鎮化水平相對較低，出生人口總量較大。從歷年數據來看，河南在1987到1990年連續四年出生人口超過了200萬大關。2002年到2010年，河南連續9年出生人口穩定在110萬到120萬之間。

河南新生人口92萬 43年新低

最近10年，隨著生育政策的調整，河南出生人口也有明顯回升，其中，2016年創下了階段性高峰——143萬人。2020年，與全國的走勢相似，河南人口出生率首次跌破了10‰，為9.24‰，略高於8.52‰的全國平均水平。2020年河南出生人口為92萬人，創下1978年以來的歷史新低，比2016年下降了36%。

東南沿海的福建2020年人口出生率也首次跌破10‰，為9.27‰，人口出生率比2017年下跌了5.79個千分點。

從14個發布2020年人口出生率數據的省份來看，有7個省份的出生率高於全國平均水平，這其中，貴州、廣西、甘肅和海南都高於1%。出生率低於全國水平的省份則有天津、北京、重慶、江蘇等直轄市或已發展省份，以及山西、內蒙古和湖北等中西部省份。黑龍江、遼寧、吉林2020年數據暫未公布，但2019年都是全國倒數三名。

東北三省出生率低 專家指城鎮化影響

為何東北、華北地區人口出生率普遍較低？人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授表示，出生率較低與人均受教育時間較長、現代化水平較高、人的自主性較為突出等因素有關。東北是老工業基地，工業化和城鎮化較早，對生育的自主選擇也相對強烈。這些在客觀上影響了他們的生育意願、生育選擇，進而影響了生育水平。

董玉整說，國際社會的發展經驗表明，經濟社會發展水平相對較高的地區，人們對於現實生存狀態和未來發展的擔憂的程度將會減弱，更在意的是當下的人生體驗和生活享受，這也影響到人們的現實生育意願。