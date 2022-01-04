神舟十三號｜航天用語「北京明白」登熱搜　這四字究竟有何含義？

神舟十三號截至今日（1月4日）已在軌飛行80天的時間，3名航天員翟志剛、王亞平、葉光富在太空迎來2022，這亦標誌了中國人首次在自己建造的空間站內跨年。

而每一次「天地通話」過程中，北京航天飛行控制中心都會報告「北京明白」，引發關注並登上微博熱搜。那麼，「北京明白」的含義究竟是什麼、「北京明白」的工作日常又是什麼呢？



神舟十三號10月16日由長征二號F遙十三運載火箭搭載升空。（美聯社）

「北京明白」一詞於神舟十二號任務直播中的天地通話過程中，成功「走紅」。90後北京航天飛行控制中心載人航天任務北京總調度高健，亦因這一句航天任務確認用語被網民熟知，甚至被稱作「北京明白」。

據《新華每日電訊》報道，高健近日就「北京明白」一詞進行了回應。他表示，「北京明白」並不是一個人，而是北京中心調度組整個團隊，這個調度組由組長「神八哥」楊彥波和九個90後組成。

至於「北京明白」的工作日常都有什麼？高健說，空間站日常運控任務期間，「北京明白」團隊的職責是確保航天員呼喚祖國時，永遠有人回應。

高健指，從任務的實施層面來講，「北京明白」的意思是「我聽清楚了大家向我說的什麽」。（百度百科）

而「北京明白」中「明白」二字的含義究竟是什麼？高健指，從任務的實施層面來講，「北京明白」的意思是「我聽清楚了大家向我說的什麽」，並且清楚下一步該如何繼續組織任務；從個人來講，通過這幾次任務，令他愈發明白航天人「萬人一桿槍」的團結協作精神內涵。

高健說，一句簡簡單單的「北京明白」背後，其實是發射場、測控通信、著陸場、航天員、火箭、飛船、空間站、有效載荷等，各大系統的共同努力，大家的有力支持，才是「北京明白」的底氣所在。