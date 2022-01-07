西安疫情︱普通社區居民沒菜吃?　中國僑聯一副處長涉傳謠被免職

據內地《越牛新聞》1月7日報道，因在微信公號發布涉西安疫情謠言，中國僑聯一副處長被免職，引發社會輿論關注。



1月4日，「陝西違法和不良訊息舉報中心」微信公眾號發文稱，近日，陝西省網絡舉報中心接到了多起群眾反映強烈、社會影響巨大的重複舉報內容，現將研判處置情況予以通報。

其中案例2為微信公眾號「清風明月樓」發表的《西安百姓的悲哀：為什麼有人不惜違法、冒死也要逃離西安？》

文章素材主要來源於網絡，在未經核實的情況下傳播「西安隔離費用至少5,000元人民幣」「直接粗暴關停醫療體系」「普通社區居民沒菜吃」等嚴重不實謠言訊息。

此外，文中還出現「沒有人性的西安」「西安比任何城市都更嚴格地禁止市民自力救濟」「西安人民現在擔心的不是染病而死，而是在沒有碰到疫情之前就已病死、餓死了」等言論。

陝西省網絡舉報中心收到相關舉報後進行研判，認為該舉報為有效舉報。該文傳播未經核實的虛假謠言訊息嚴重影響西安疫情防控秩序，大量煽動性攻擊性言論嚴重違反《網絡安全法》《網絡訊息內容生態治理規定》等法規，屬於違法有害訊息。

針對該舉報，陝西省網絡舉報中心1月3日上午即指導舉報人通過在線舉報向中央網信辦違法和不良訊息舉報中心及騰訊平台投訴舉報，並將有關違法違規線索向執法部門轉交。

1月3日下午，該文評論區出現作者承認傳謠的致歉留言，但拒絕馬上刪除，稱「發表滿24小時刪除」。當晚原鏈接顯示「此內容被投訴且經審核涉嫌侵權，無法查看」。

經核查，該賬號系認證描述為「宋汶洮，中國古代文學碩士」的個人主體賬號。

1月6日，中國僑聯網站發布通報，經研究，免去宋汶洮基層建設部組織處副處長職務。