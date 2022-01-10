教育雙減｜新東方辭退6萬員工　創始人俞敏洪稱營收減少80%

內地推行教育「雙減」，減輕義務教育階段學生過重的作業和校外培訓負擔，內地補習班受到嚴重打擊，內地規模最大教育培訓機構「新東方」更是首當其衝。



日前新東方創始人在其微信公眾號發布2021年年終總結，文中提到，公司市值下跌90%，營收減少80%，員工辭退6萬人，而退還學費、員工辭退賠償金、教學點退租等現金支出近200億元人民幣。新東方也已經決定全面停止線上培訓。



俞敏洪在回顧文中提到，2021年新東方遇到太多變故，因政策、疫情、國際關係等原因，很多業務都處於不確定性中。公司市值下跌90%，營收減少80%，員工辭退6萬人，退學費、員工辭退N+1個月的賠償金、教學點退租等現金支出近200億元（人民幣，下同）。



他提到，未來，新東方將轉型素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入。此外，以香港上市公司為主體的新東方線上（01797.HK），創立東方甄選，轉型為農產品篩選與銷售的電商平台，為全國農民提供產品增值服務。

去年12月28日的新東方宣佈將推出直播帶貨平台「東方甄選」，當天晚上創始人俞敏洪親自出現在直播間，推銷30多件農產品，直播時長達3個小時。東方甄選CEO孫東旭透露，當天銷售額突破500萬。

不過除了該場直播以外，東方甄選隨後幾日的帶貨資料相對慘澹。飛瓜資料顯示，12月29日至1月4日的7場直播，累計銷售額不足90萬。

而針對國際教育業務，新東方國際教育培訓事業部總經理劉爍煬宣佈要推出面向國內普通高中人群、藝術高考人群、中職群體的出國留學體系，同時重點針對國內的高職、大專人群推出專屬的國際專升碩課程。

此外，俞敏洪也提到，由新東方投資的新惟影業公司，2021年參與投拍一部勵志電影。故事原型是大涼山地區的一個彝族少年籃球隊。俞敏洪稱，最初拍攝這部電影，是打算拍成網路電影，現在想推成院線電影。在勵志電影方面，未來新東方也許還會進一步的投入。