台灣擬設專項資金投資立陶宛　國台辦：利用外部勢力謀獨註定失敗

台灣日前計劃推出「專項資金」10億美元用於立陶宛的投資。對此，大陸國台辦新聞發言人朱鳳蓮回應強調「世界上只有一個中國，立陶宛政府應充分認識到錯誤，回到一個中國的軌道上來。民進黨當局妄圖利用外部勢力圖謀『獨立』註定失敗。」



立陶宛與台灣官員1月11日舉行視頻會議，討論加強雙邊合作。他們在會後宣佈，台灣會設立一個總值10億美元的融資計劃，促進雙方企業合作。

台駐立陶宛代表處早前正式掛牌運作，屬歐洲首個以「台灣」為名代表處。（資料圖片）

朱鳳蓮在記者會上指出，堅持一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。立陶宛政府應充分認識到錯誤，並切實採取行動，儘快糾正製造『一中一台』的錯誤行徑，「停止對民進黨當局和『台獨』勢力的支持縱容，回到一個中國的軌道上來。民進黨當局妄圖利用外部勢力圖謀『獨立』註定失敗。」

據《美聯社》報道，立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）與台灣國家發展委員會主任委員龔明鑫主持雙部長視像會議後，公布有關消息。他認為此舉有助立陶宛成為半導體產業的潛在投資地點。

報道提到，立陶宛期望有關融資計劃可以促進當地的科技業發展，包括電腦晶片、雷射產業、生物科技等，緩解受到中國大陸的阻力。龔明鑫向《中央社》表示，只要台灣廠商願意到立陶宛投資，或是台灣廠商與立陶宛有合資企業，又或是立陶宛廠商和台灣有合作關係，例如在台灣有設立供應鏈或採購關係，都是融資基金的適用對象。

除了這筆融資，台灣上周亦宣佈設立2億美元的中東歐投資基金，但遭北京方面批評是「金錢外交」。龔明鑫強調這不是援外基金，雙方都是以促進兩地產業及經濟合作為宗旨。