瀋陽餐廳5死爆炸案肇因揭曉　違規施工致燃氣洩漏威力如80KG炸藥

遼寧省瀋陽市一間餐廳去（2021）年10月21日上午發生燃氣爆炸，高達三層的建築物全毀，造成5人死亡，3人重傷，49輕傷。事故原因眾說紛紜，有一說是廚師前一晚忘記關燃氣導致爆炸發生，也有人指發生爆炸區域曾進行燃氣管施工。



1月15日瀋陽市應急管理局網站發布事故調查報告，指出爆炸原因在於瀋陽燃氣公司因違規施工導致燃氣外洩，報告稱當時的爆炸威力約等同於80KG炸藥。



2021年10月21日，遼寧省瀋陽市和平區發生爆炸，現場濃煙滾滾，三層樓建築全毀外更波及一輛經過的巴士，在附近經營麵店的蘭先生透露，爆炸發生得很突然「像是扔下一顆炸彈一樣」，現場濃煙滾滾，他則滿臉是灰，麵店天花板的棚也掉落。該爆炸案共造成5人死亡，3人重傷，49輕傷，經濟損失粗估達人民幣4425萬元。

據《澎湃新聞》報道，事發餐廳是位於和平區太原南街的王二牛烤骨頭店，當時有報道指餐廳廚師事發前一晚收工時忘記關燃氣，翌日員工上班時開燈才引發爆炸。但該說法遭餐廳負責人王某否認，他表示爆炸時餐廳裡並沒有員工。亦有消息指出，事故發生前一晚餐廳曾施工。

1月15日，沈陽市應急管理局發布「10·21管道燃氣洩漏爆炸事故調查報告」該報告指出，在對燒烤店燃氣並網施工過程中，施工人員打開進戶引入管閥門入口佛冷，施工人員完成銲接作業後，並未將該佛冷有效密封，通氣後未對進行嚴密性檢查，造成燃氣洩漏長達3小時25分，爆炸威力（TNT當量）約為80kg 炸藥。

該報告指出事故發生的間接原因是因為沈陽燃氣公司違規組織工程項目評標，安全生產履職及現場施工監督管理不到位，此外大連建工允許他人，使用該公司資質、名義承攬工程，且施工過程中存在違法分包等問題。

此外，在事故發生後，大連建工相關人員偽造，事故工程項目安全內頁檔案，干擾事故調查組辦案。此外還有多人未有施工能力，有管理人員全程未在場監督。該事故調查報告中建議，對包括大連建工及沈陽燃氣公司等10人移送司法機關處理。