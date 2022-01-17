北京Omicron個案或由帶病毒國際郵件感染　郵件經美國及香港送達

內地的新冠肺炎疫情持續，因應冬奧會即將召開，北京近來一直實施嚴格的防疫措施。惟當地15日報告新增1宗本土個案，患者帶有Omicron變種病毒，引發關注。

當局今日（17日）稱不排除該病例經境外物品而感染病毒的可能。該病例近期曾收發過國際郵件，該郵件的多個環境標本經核酸檢測為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。值得注意的是該國際郵件早前自加拿大發出，途經美國及香港到達北京。



在北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火表示，結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

該病例近期曾收發過國際郵件，該國際郵件於1月7日自加拿大發出，途經美國及香港到達北京，病例於1月11日收到郵件。該病例稱，在此期間其僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張。

當局已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。截至目前，國際郵件在內地運輸途中可能接觸人員共8人，除病例外其餘接觸人員核酸檢測結果均為陰性。

此外，當局採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

北京市疾控中心實驗室對病例標本進行全基因組測序，顯示病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），與北京既往病例以及近期國內外省（市）報告的Omicron變異株均存在差異，不屬於同一傳播鏈；與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

當局又表示，排查涉疫情相關人員6730人，均已落實管控，核酸檢測結果均為陰性。