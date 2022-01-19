俄羅斯反衛星試驗碎片曾與中國衛星擦肩而過　距離僅14.5米

中國國家航天局空間碎片監測與應用中心預警在周二（18日）計算發現，俄羅斯反衛星試驗碎片曾經與中國衛星擦肩而過，最近距離只有14.5米。



清華科學衛星。（微博＠清華大學）

據微信公眾號「空間碎片中心」發布的消息，在1月18日，國家航天局空間碎片監測與應用中心預警計算發現，清華科學衛星（編號46026）與俄羅斯的宇宙1408碎片（編號49863），曾經在1月18日早上10時49分29秒左右發生一次極危險交會，碰撞概率為3.71×10-4，最近距離14.5米，相對速度5.27公里每秒，交會角40.52°。

清華科學衛星是一顆重力與大氣科學衛星，在2020年8月6日發射入軌，現運行於近地點478公里、遠地點499公里、傾角97.42°的低地球軌道。清華科學衛星的科學目標是獲取釐米級精密定軌數據，實現高精度大氣密度與重力場測量，建立中國自主的太空飛行器動力學環境模型。

至於編號49863的碎片，則是俄羅斯在2021年11月15日進行的反衛星試驗產生的碎片。是次試驗產生估計1,600多個尺寸大於10厘米的碎片，其中大部分分布在400公里到1,100公里軌道高度範圍內，對在該區域運行的航天器都有可能產生碰撞風險。清華科學衛星所處的軌道高度，正正屬於碎片密集的區域。