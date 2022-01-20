解放軍發布殲-20近距離高清影片　機身造型科幻充滿未來感

中國軍方最新發布空軍殲-20戰機近距離機身畫面，影片中殲-20的造型科幻，冷光束下的金屬質感機身充滿科技感，引發關注。



+ 4

央視軍事頻道1月18日發布標題為「殲-20夢幻科技感極致影像」影片，近距離高清呈現殲-20戰機的造型。

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰鬥機只有120公里，隱形戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。

在2021年9月28日的珠海航展上，殲-20換裝渦扇-10C「太行」系列國產發動機並首次對外公開展示。

據悉，渦扇-10C發動機改進了加力燃燒室，推力比此前使用的AL-31更大，燃油效率更高，可提升殲-20的加速性能。但渦扇-10系列只是殲-20發動機的過渡型號。未來目標是換裝渦扇-15大推力發動機，從而令殲-20的超音速巡航能力追趕上美軍F-22。

渦扇-15推力矢量渦扇發動機是中國航空工業為中國第五代隱形戰鬥機而研製的小涵道比推力矢量渦扇發動機。目前渦扇-15正處在進行相關機載及長時間運用測試的最後階段，推測可能會在2025年前後裝備在殲-20上。此外另有發展專門配備在殲-10戰鬥機的引擎型號。