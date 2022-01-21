與老虎隔共眠　江蘇動物園酒店設「虎景房」惹議官方叫停

不少人都會喜歡與可愛的「毛孩」共枕，可如果與老虎隔窗而眠，你又願意嗎？在2022虎年馬上到來之際，江蘇南通一動物園酒店近日卻設置了「虎景房」，房客透過玻璃就可以看到老虎來回走動。這隨即引發熱議，除了安全問題，更有質疑酒店涉虐待動物。南通市文旅局工作人員周四（20日）下午表示，已經暫停該項目的宣傳和營業。



涉事森迪部落樹屋酒店位於南通森林野生動物園內，去年4月30日開放，負責人甫開業便稱這是首家可以和猛獸共眠的酒店。而網上影片曝光「虎景房」顯示，房間與老虎的活動區域僅隔一面玻璃，老虎察覺有人後便警覺地靠近，並遊走在玻璃附近，一舉一動清晰可見。

工作人員介紹指，該房間是剛裝修好的猛獸客房，相似的房型有四間，惟尚未投入使用，具體開放和定價問題可隨時關注網上信息；而房內有相應的防護措施，玻璃採用的防爆玻璃，可保障安全。

南通崇川區文旅局的工作人員表示，猛獸房是酒店一個體驗項目，涉事老虎是動物園合規飼養的，相關部門通過檢驗，飼養手續齊全，可以正常經營，而參觀玻璃採用的是較厚的防爆玻璃。另該園也有一個類似的白虎餐廳，目前已營運了數年。

南通市自然資源和規劃局則指，該局沒有相關審批事項，但對安全保障措施是否到位，是否存在虐待動物等行為有監督職責。據介紹，該酒店去年便曾因小熊貓可以進入遊客房間而引發關注，該局對此責令該酒店進行整改。

至周四下午，南通市文旅局工作人員表示，目前已經暫停該項目的宣傳和營業。

對於「虎景房」是否合適，廣東省科學院動物研究所研究員、博士生導師胡慧建表示，野生老虎和從小被飼養的老虎在進入新環境後，所受的影響區別較大，當中前者在心理、行為、生理方面的影響都較大，後者則較小，因其適應得較快，也不怕人。但他亦強調，酒店方面應重視動物福利，在有限的空間中給予老虎一個更接近自然的環境。