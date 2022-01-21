中伊俄第二次海上聯合軍演　烏魯木齊號驅逐艦等解放軍艦艇參加

中國國防部發布消息，根據中國、伊朗、俄羅斯三國軍隊共識，中伊俄三國海軍已於1月18日至20日在阿曼灣海域舉行第二次海上聯合軍事演習。



國防部指出，中方派出烏魯木齊號導彈驅逐艦、太湖號綜合補給艦、艦載直升機及40名海軍陸戰隊隊員參演。演習旨在深化三國海軍務實合作，展示三方共同維護海上安全、積極構建「海洋命運共同體」的良好意願與能力，為地區和平穩定注入正能量。

據指，中國已與伊朗簽署軍事合作協議，協議包括擴展兩國防務合作、交流軍事經驗，尤其在軍事人員培養培訓方面，以及在與恐怖主義和地區安全威脅鬥爭問題上進行全面協作。

針對中伊合作的深化，俄媒指伊朗和中國的關係基於互利夥伴關係。兩國相互不存在重大競爭，令建設性合作得以發展。伊朗多次將中國稱為「忠誠的朋友」。中國對伊朗的經濟和軍事保護強化了自身在中東的影響力。俄羅斯、伊朗和中國是歐亞地區最重要的地緣政治大國，都是所在地區最為強大的國家。俄羅斯影響着獨聯體國家，伊朗在敍利亞和黎巴嫩舉足輕重，中國作為潛在的超級大國，正努力填補俄美沒能佔據的空白。

俄媒並稱，中俄伊三國正在不同的領域積極發展合作並致力成為歐亞的「金三角」。儘管三國在意識形態上存在差異，但因為共同的威脅，仍有機會建造一個強大的聯盟，在政治、經濟和軍事領域與西方抗衡。