新冠肺炎｜內地增23宗本土病例　外交部駐港公署調整旅行證業務

據國家衛健委通報，內地昨日（21日）報告新增63宗新冠肺炎確診病例，而本土病例為23宗，其中北京最多佔10宗。



新增本土病例中，包括北京10宗，其中豐台區6宗、海淀區2宗、大興區1宗、經濟開發區1宗；天津6宗，均在津南區；河南4宗，均在安陽市；廣東3宗，均在珠海市。另有40宗境外輸入病例，包括上海22宗，福建4宗，廣東4宗，四川3宗，浙江2宗，廣西2宗，北京1宗，山東1宗，雲南1宗，含8宗由無症狀感染者轉為確診病例（四川3宗，浙江2宗，福建2宗，廣東1宗）。昨日無新增死亡病例、疑似病例。

內地現有1177宗境外輸入確診病例，無重症病例，現有4宗疑似病例。累計12313宗確診病例，累計11136宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有3061宗確診病例，包括12宗重症病例，累計97850宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告105547宗確診病例，現有4宗疑似病例。累計追蹤到1497939名密切接觸者，尚有53090名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增43宗無症狀感染者，包括37宗境外輸入，6宗本土（均在豐台區）；當日8宗轉為確診病例，均為境外輸入；當日22宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有778宗無症狀感染者在醫學觀察，包括727宗境外輸入。

北京現本土疫情，圖為百旺茉莉園一期外，工作人員運送社區居民訂購的物品。（新華社）

另一方面，外交部駐港公署領事部昨日發布關於調整旅行證辦理業務的通知，自2022年1月29日起，居住在中國內地的旅行證申請人，無需專門出境到公署申辦旅行證，可徑向居住地的公安機關出入境管理部門諮詢辦證事宜，公署不再受理非常住在香港申請人的旅行證申請；因就業、投資、就讀及其他原因在香港長期居住的申請人可繼續向公署申請辦理旅行證換發、補發業務，申請人須提供在香港長期居住的有效簽注材料，如申請人為未成年人，其法定監護人也須提供在香港長期居住的有效簽注材料。

外交部駐港公署並將於2022年1月29日起停止使用「海外申請護照在線預約系統」，同日啟用「中國領事」APP護照、旅行證在線辦理功能，符合旅行證申辦條件的可通過“中國領事”APP在線申請辦理。