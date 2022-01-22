內地電影春節檔開啟預售　《長津湖》續集票房破2千萬領跑8部新片

內地電影春節檔周五（21日）開啟預售，作為中國影史票房冠軍《長津湖》的續集，《長津湖之水門橋》再次獲得大量支持，預售首日票房就突破1600萬元（人民幣，下同），領跑八部新片。



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據了解，內地春節檔將有八部電影上映，分別是《長津湖之水門橋》、《奇跡·笨小孩》、《這個殺手不太冷靜》、《熊出沒·重返地球》、《四海》、《狙擊手》、《喜羊羊與灰太狼之筐出未來》、《小虎墩大英雄》，涵蓋戰爭、喜劇、愛情、動畫等類型。截至周六（22日）凌晨1時4分，春節檔八部新片點映及預售票房累計突破5000萬元。

其中，將於2月1日上映的《長津湖之水門橋》，作為《長津湖》的續集備受矚目。截至22日上午10時，該片預售票房突破2000萬元，領跑春節檔。

《長津湖之水門橋》由《長津湖》原班人馬出演，講述了「抗美援朝」戰役中，志願軍戰士們在結束了新興里和下碣隅里的戰鬥之後，在美陸戰一師撤退路線上的咽喉之處——水門橋阻擊敵軍的故事。

較早前，《長津湖之水門橋》的新聞發布會上，影片出品人、博納董事長于冬說，「之前在《長津湖》中留下的諸多懸念，將在這部影片裡找到答案。觀眾將會看到更寒冷、更火爆、更熱血、更殘酷的一戰，而《長津湖之水門橋》也將是這個春節檔質量過硬、誠意滿滿、值得每個人去看的重磅巨製。」

2021年11月24日，《長津湖》含預售票房達到56.94億元，正式超過《戰狼2》，成為中國影史票房冠軍。

此外，回望2021年內地春節檔，檔期票房報收78.22億元，吸引1.6億人次觀影，放映場次達263.97萬場，實現連續五天單日票房破10億元。而2021年春節檔票房佔全年票房的比重達27.4%。