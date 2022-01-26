經歷15天抗疫深圳全域恢復低風險　市民、地標齊慶祝「深圳速度」

深圳本輪疫情，在經過為期15天的抗疫工作後受控，全市自周三（26日）零時起，均被調整為低風險區域。對於抗疫取得的成果，有市民放煙花慶祝；深圳幾大地標建築亦亮燈向醫護人員致敬，有網民稱讚，「這就是深圳速度」。



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1月7日，深圳通報本輪疫情首2宗本土確診個案，患者感染Delta變種病毒；1月16日，深圳又新增感染Omicron變種病毒的本土個案。面臨Delta與Omicron的雙重夾擊，深圳當局在流調溯源、核酸檢測、隔離封控、物資保障、醫療救治等均作出迅速反應。

1月19日，深圳連續6日錄得本土0新增。1月21日零時起，龍崗區布吉街道、阪田街道、吉華街道，以及羅湖區蓮塘街道、翠竹街道和筍崗街道陸續解封，相關中風險區域被調低為低風險。

及至1月25日晚，深圳市宣布自1月26日零時起，羅湖區清水河街道調整相關區域風險等級，鶴圍村58棟、鶴圍村64棟等兩區域由中風險地區調整為低風險地區。至此，深圳全域均為低風險區域，並不再執行「持48小時核酸陰性證明離深」管控措施。

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深圳市的健康碼亦因此「摘星」。據了解，城市名稱標有「*」（星號），則表示過去14天訪問過的城市中，目前存在中風險或高風險區域，風險地區風險等級調整為低風險後，星號會自行消失。

在經歷為期15日的抗疫後，有解封區市民放煙花、揮動國旗共同慶祝；位於南山區的「中國華潤大廈」等地標建築亦亮燈，向深圳醫護致敬，「新冠移，深圳吉」、「白衣執甲，同心抗疫」。

網民評論：

「你可以永遠相信深圳速度」。



「這是好消息，明天回家」。



「深圳：為了春節讓你們平安地見思念的人，我加速摘星」。

