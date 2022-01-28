中共二十大召開前加強反恐　趙克志：堅決反制「以疆制華」圖謀

周五（28日），公安部發布消息稱：國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作電視電話會議周四（27日）在北京召開，國務委員、國家反恐怖工作領導小組組長、公安部部長趙克志強調，要堅決反制「以疆制華」圖謀。



趙克志表示：「針對暴恐活動必須堅持標本兼治，凡『恐』必打、露頭就打，標本兼治、綜合治理，着力消除境內暴恐滋生土壤。」

趙克志強調，要紮實抓好2022年反恐怖重點任務落實，為中共二十大勝利召開創造安全穩定的政治社會環境。要嚴打嚴防境內暴恐活動，強化情報預警，注重精準打擊，堅決把暴恐威脅制止在萌芽狀態、消滅在未發階段。要常態化開展涉恐風險隱患排查整治，完善重大活動安保反恐協同機制，嚴密出入境管控和口岸查控，嚴防暴恐分子潛入潛出或內外勾聯製造現實危害。要加大對中國海外機構、項目反恐防範指導力度。加大對暴恐音視頻等突出問題專項整治力度，堅決肅清民族分裂、宗教極端思想流毒，堅決防範抵禦「三股勢力」滲透，持續夯實「去極端化」治本基礎。

趙克志表示：「要加強國際反恐怖合作，堅決批駁和反制借反恐問題對我攻擊抹黑以及『以疆制華』、『以恐遏華』的圖謀。要嚴格落實反恐怖工作責任，壓緊壓實屬地責任、部門責任、主體責任，常態化開展督導檢查，確保黨中央確定的方針政策不偏離、明確的重點任務不落空。」