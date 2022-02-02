2022虎年｜查不到的火車站「虎爾虎拉」？60歲屬虎職員虎年將退休

2022年是虎年，中國鐵路日前幫網民盤點站名有「虎」字的火車站，其中位於黑龍江省的火車站「虎爾虎拉」因為有兩個虎字，引發廣泛討論。不過因為它在內地官方鐵路訂票網站「12306」查詢不到，也讓不少網民質疑它真的存在嗎?



據了解，該火車站位於黑龍江省齊齊哈爾市，但是因該站不設客運工作人員和售票裝置，因此在鐵路訂票網站查不到。但「虎爾虎拉」站還是有站務員以及值班的職員，今年恰逢虎年，站裏60 歲的值班員王勇和站務員張曉利即將退休。他們表示，「要在本命年站好最後一班崗」。



虎爾虎拉站始建於1900 年，位於黑龍江省齊齊哈爾市，名字取自滿語，意思是「美麗的月亮 」，虎爾虎拉站是齊齊哈爾車務段的一個無人站（乘降所），代表不設客運工作人員和售票裝置，也不辦理行李包裝卸等客運業務的站點，因此在中國鐵路訂票網「12306」 上查不到它的名字。

虎爾虎拉站每天承擔著來往200多趟列車的接發、會讓任務。巧合地是，站裡有兩名職員也屬虎，其中一位是60歲的值班員王勇，另一位則是60歲的站務員張曉利，他們都表示，「要在本命年站好最後一班崗」。

除了「虎爾虎拉」之外，內地亦有不少無人站例如臥虎屯、虎峰站等都少為人知，許多都是站站停的「慢火車」沿線車站，較容易出現有趣貼近地方的站名，在高鐵越來越密集方便的今天，慢火車仍然是中國鄉村的主要對外交通工具。

內地有「虎」的火車站 大虎山站裏有真老虎？

不過亦有不少大車站裡有「虎」字，較廣為人知的有「大虎山站」和「虎門站」，其中大虎山站因為站前有一尊臥虎雕塑，而成為一個觀光景點，許多民眾會前往合影留念。

據了解，大虎山站位於遼寧省錦州市，這裡開出的列車可直達大連、盤錦、營口等遼南城市。便捷的交通讓大虎山站的客流逐年上漲，成為連接沈山、大鄭等鐵路的樞紐。

大虎山站前的臥虎雕塑。（中國鐵路）

而位於廣東省東莞市的虎門站，是廣深港高鐵的中間站，集高鐵、城軌、地鐵於一體的區域性綜合交通樞紐。火車站共有三層，分別為售票區、候車區和站台層，因其高架站台也被人們稱為 「空中火車站 」。

位於黑龍江省雞西市虎林市的虎林站則是運糧食的重要車站。因為虎林市有豐富的水域濕地，也是國家重要的商品糧基地，火車是糧商和企業對外運糧的首選交通工具，每年有大量玉米、水稻通過鐵路銷往全國各地。

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值得一提地是，如果乘坐哈爾濱東開往東方紅的「K7289次旅客列車」，有機會得到還可『虎林—迎春」的吉祥站名組合，此外虎林在滿語的意思是「沙鷗翔集」。

有趣的「虎」字火車站，還有位於河北省承德市灤平縣虎什哈鎮的「虎什哈站」，該站附近有一個叫「猴山」的車站。據了解，因為虎什哈鎮森林覆蓋率達到40%，生態環境好，因此有許多野生動物，才會有兩個以動物為名的火車站。