新冠肺炎｜內地增45宗本土確診廣西百色佔37宗　當地全民居家隔離

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（6日）內地新增本土確診病例45宗，新增本土無症狀感染者10宗。

廣西成為新的疫情爆發地，其中百色市昨日錄得37宗本土確診病例及4宗本土無症狀感染者。



新增本土確診病例方面，廣西37宗，均在百色市；廣東4宗，其中深圳市3宗、廣州市1宗；北京3宗，其中朝陽區1宗、豐台區1宗、西城區1宗；天津1宗，在河北區；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。

本土無症狀感染者方面，黑龍江5宗，均在黑河市；廣西5宗，其中百色市4宗、南寧市1宗。

廣西疫情方面，百色市宣布由今日（7日）0時起採取全員居家隔離管控措施。居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。百色市德保縣則宣布今日對轄區內常住人口、外來人員就地開展新一輪全員核酸檢測。

廣西自治區黨委書記劉寧6日表示，當前百色疫情防控形勢非常嚴峻，須臾不可鬆懈。他又要求當地官員以更高的政治自覺、更強的責任擔當、更嚴的防控措施、更實的工作作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰，全力確保人民生命健康安全。

廣東疫情方面，廣州報告1宗本土確診病例，在對重點地區返穗人員核酸檢測中發現；深圳報告3宗，在重點人群篩查或納入管控的密切接觸者排查中發現。

北京方面，昨日新增的其中1宗本土確診病例為北京地壇醫院應急三區醫生。該名醫生於1月22日進入地壇醫院小閉環工作，2月4日作為確診病例的密切接觸者進行集中隔離。2月6日核酸檢測結果為陽性，當日診斷為確診病例，臨床分型為普通型，繼續在地壇醫院隔離治療。