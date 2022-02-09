廣西南寧市委書記市長帶頭　46名官員虎年開工首日公開手機號碼

2月7日，內地春節後的首個工作日，不少地區將「開年第一會」聚焦到營商環境建設。廣西南寧市委書記和市長帶頭，46名官員公開手機號，希望能透過公開自己手機號碼的方式「暢通群眾訴求表達渠道」，及時解決企業發展、項目落地中遇到的問題和困難，引發關注。



2月7日，虎年春節後的首個工作日，內地不少地區將「開年第一會」聚焦到營商環境建設。廣西南寧市委發布的通知稱，為及時解決企業發展、項目落地中遇到的問題和困難，全力優化營商環境，全市企業可隨時撥打電話反映營商環境存在的問題，南寧市各級領導將竭盡全力為企業排憂解難。

此次公布手機號碼的官員包括廣西壯族自治區黨委常委、南寧市委書記徐海榮，南寧市市長廖立勇，南寧市紀委書記、監察委員會主任繆佃江。此外還有南寧市下轄十幾個區縣的黨政主要官員和紀委書記（紀檢監察組組長）等40多名官員。

《南寧日報》稱，該市將形成市縣兩級黨政主要領導、紀委書記親自過問、親自協調、親自督辦，各責任單位「馬上辦、快速辦、監督辦、回訪辦」的上下聯動工作機制，着力構建「人人關心、政企共建」的良好營商環境。

上述40多名官員中，南寧市委書記徐海榮頗受關注，早在一年半前，時任烏魯木齊市委書記的他就曾公布過自己手機號碼。

南寧市委書記徐海榮在烏魯木齊任職時就曾公布過手機號。（南寧市委官網）

2020年8月，在出現新冠疫情（COVID-19）的烏魯木齊，烏魯木齊公布了19位市縣黨政主要負責人的手機號，旨在及時解決群眾在疫情防控中遇到的困難，其中，時任自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮的電話排在首位。

1964年11月生的徐海榮是重慶人，參加工作後曾長期在重慶任職，2012年6月，任重慶市委常委、宣傳部部長，躋身副部級。2015年4月，他調任新疆維吾爾自治區黨委常委、紀委書記，後兼任自治區南疆辦主任。2017年3月，徐海榮任烏魯木齊市委書記，兼任烏昌黨委書記等職。2021年10月徐海榮調任廣西。

近年來，地方官員公開自己的手機號碼並不鮮見，有時是為了疫情防控，有時是為了暢通溝通渠道。2020年5月，安徽東至縣政府網站公布了30餘項民生工程等重點工作的12名聯繫縣領導，其中包括縣委書記等人。