青少年意外懷孕和墮胎人數增　內地開展未婚人群人工流產干預行動

日前，中國計劃生育協會提到，2022年將開展未婚人群人工流產干預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產。而近年有研究顯示，內地小於20歲的人群已成為人工流產婦女中極為重要的一部分。



中國計劃生育協會在官網公佈《中國計劃生育協會2022年工作要點》，當中提到，2022年，要實施生殖健康促進行動，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的突出問題，開展未婚人群人工流產干預專項行動，「減少青少年意外懷孕和人工流產，提高群眾生殖健康水準」。

《工作要點》提到，要以「尊重生育的社會價值，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任，破除高價彩禮等陳規陋習」為重點，加強對青年婚戀觀、家庭觀引導，重塑多子女家庭養育文化，淡化教育焦慮，弘揚「孝」和「家庭價值觀」，推動構建積極正向的新型婚育文化。

目前，該《工作要點》以印發給各省、自治區、直轄市計生協，計畫單列市、新疆生產建設兵團計生協，中國計生協機關各部門，人生雜誌社，中國計劃生育協會指出，要請他們結合本地、本部門實際，妥善安排各項工作，切實加強組織領導，抓好貫徹落實，確保如期完成各項工作任務。

中國計劃生育協會是以宣導人民群眾計劃生育、生殖健康為目標的全國性、非營利性群眾團體，由國務院主管。去年10月，國家衛生健康委副主任于學軍提到，在三孩生育政策落實落地方面，各級衛生健康委要充分發揮計生協群團組織優勢，推動把行政部門與「六項重點任務」相關的服務職能有序轉移給計生協，目前計生協亦承接部分衛健委的服務職能。

墮胎問題在台灣亦曾有過爭議。圖為2006年，台多個婦女運動團體召開記者會，反對《優生保健法》第九條修正案將人工流產從嚴規定。（資料圖片）

《中國實用婦科與產科雜誌》2021年刊發的一篇文章指出，「我國人工流產具有3個特點：數量龐大、重複流產者占比高、年輕未孕的女性比例大。」近5年來，每年人工流產的總數一直徘徊在950萬左右。吳尚純等匯總19篇文獻，調查婦女人數為39820人，25歲以內婦女所占比例為47.5%。而近些年有研究顯示，內地小於20歲的人群已成為人工流產婦女中極為重要的一部分。

《澎湃新聞》指出，去（2021）年1月，《中國計劃生育協會2021年工作要點》也曾對生殖健康服務事宜作出部署。

2021年9月，國務院印發的《中國婦女發展綱要（2021—2030年）》也提到，落實基本避孕服務專案，加強產後和流產後避孕節育服務，提高服務可及性，預防非意願妊娠。推進婚前醫學檢查、孕前優生健康檢查、增補葉酸等婚前孕前保健服務更加公平可及。減少非醫學需要的人工流產等。