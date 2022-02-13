疫情｜內地增28宗本土確診　一名香港跨境貨車深圳接駁司機中招

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（12日）內地新增本土確診病例28宗，新增本土無症狀感染者1宗。

深圳在香港跨境貨車內地接駁司機的例行檢測中，發現1宗確診病例。此外，深圳、佛山及東莞錄得多宗來自香港的境外輸入確診病例及無症狀感染者。



內地新增本土確診病例方面，廣西13宗，其中百色市12宗、南寧市1宗；遼寧11宗，均在葫蘆島市；雲南2宗，均在文山壯族苗族自治州；天津1宗，在西青區；廣東1宗，在深圳市；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在廣西）。

本土無症狀感染者方面，1宗在雲南文山壯族苗族自治州。

香港跨境貨車內地接駁司機確診

據深圳當局，昨日深圳在香港跨境貨車內地接駁司機例行檢測中，發現1宗確診病例。該司機為一名35歲男子，居住於深圳及東莞，深圳居住地址為羅湖區黃貝街道向西華僑新村，東莞居住地址為東莞塘廈林村多仔嶺六巷。

初步流調發現，該病例近日主要入住在深圳羅湖區黃貝街道芭蕉宿設計酒店，其間曾返回東莞家中居住。

深圳9宗境外輸入確診來自香港

此外，深圳口岸昨日又檢測4名跨境貨車司機核酸檢測陽性，均為香港司機。該4名患者為2月4日以來深圳口岸檢出的第14名、第15名、第16名、第17名跨境司機陽性患者。

當局表示，2月以來自今，深圳已累計篩查發現17名香港跨境貨車司機核酸檢測陽性以及1名內地接駁司機診斷為確診病例，疫情防控「外防輸入」壓力較大。17名香港跨境貨車司機中， 3人在深圳隔離治療，14人已返香港。

另據廣東衛健委，昨日廣東新增境外輸入確診病例19宗，其中深圳有9宗來自香港，佛山也有1宗來自香港。昨日廣東新增境外輸入無症狀感染者9宗，其中佛山有1宗來自香港，東莞有4宗也來自香港。