多家廣州企業助港抗疫　金域醫學預留2至3套「獵鷹號」供港使用

香港疫情嚴峻，面臨檢測能力不足和部分生鮮食品短缺等問題。廣州市政府新聞辦公室今日（16日）召開「供港保障，我哋撐你」故事分享會，多家廣州相關企業代表在會上分享供港保障相關情況。

其中金域醫學稱，已預留2—3套「獵鷹號」硬氣膜實驗室供港府調配使用，一旦投入使用，金域在港日檢測能力可達20萬人份。



廣州市政府新聞辦公室今日（16日）召開「供港保障，我哋撐你」故事分享會，多家廣州相關企業代表在會上分享供港保障相關情況。（《奧一新聞》）

據《奧一新聞》報道，金域醫學集團黨委副書記、高級副總裁汪令來表示，目前金域醫學在港檢測人員已超70人，核酸檢測產能從日均3.6萬人份提升至7萬人份，佔目前香港產能的1/3。香港金域第二實驗室已獲港府特批，人員和設備正在緊急調運，近日即可投產使用。

汪令來又稱，金域醫學已預留2—3套「獵鷹號」硬氣膜實驗室供港府調配使用，一旦投入使用，金域在港日檢測能力可達20萬人份。

廣州市戈雲食品有限公司總經理鍾育華表示，其公司提前2個月做好原物料採購，調整公司生產計劃，暫停內銷點心車間生產並將一百多名員工安排到供港食品生產線上，確保能及時、足量供應香港。

廣州昇永農業有限公司副總經理劉生發則表示，昇永農業現供港蔬菜存量100噸左右，蔬菜生產40噸左右。在廣州對口幫扶的協作下，其公司從四川涼山地區組織60多人補充到公司的生產種植一線。

劉生發又稱，受疫情影響，出現了供港運輸車輛未能到達增城裝卸點作業的情況，昇永農業通過深圳接駁的方式保障供港供應的穩定有序。在廣州海關和黃埔海關的支持下，昇永農業提前做好相關報備手續，確保不因報檢通關問題影響蔬菜第一時間供港。

廣州市百興畜牧飼料有限公司副總經理郭煥榮則表示，為了給香港市民提供穩定的產品供應，其公司的生產加工基地從年廿九至今從未停產，屠宰加工生產線每日加班加點生產。春節至今，百興的日生產量較之前增加了20%。