中國科學家喜馬拉雅發現逾百萬噸鋰礦資源　利於新能源及軍工領域

中科院地質與地球物理所某團隊在喜馬拉雅山脈窮家崗峰發現超大型鋰礦，氧化鋰資源可達101.25萬噸，科研人員將該鋰礦取名為「瓊嘉崗鋰礦」。



據央視周五（18日）報道，中科院科學家團隊，在中國境內的喜馬拉雅瓊嘉崗地區考察時，發現了一個超大型的鋰礦，目前來看，儲量至少在百萬噸以上，而且這個超大型鋰礦，很可能會成為中國三大鋰礦之一，未來將提供豐富的鋰礦資源，這對於目前蓬勃發展的新能源產業來說，是一巨大的利好消息。

根據報道，這是中國喜馬拉雅地區第一次發現具有工業價值的鋰礦，而且儘管它是位於海拔5,390米到5,581米之間，但是，這些鋰輝石卻都普遍顆粒較大，而且還都普遍裸露於地表之上，所在的地理位置，周圍交通也很便利。

因此，未來這座鋰礦開採，將不會最周圍的環境造成什麼太大的影響。同時，開採也將非常容易，運輸也很便利，再加上都是優質礦石，後續的精加工處理也將更方便。

從世界範圍來看，目前已知的鋰礦儲量較多的國家，主要是智利、阿根廷和中國，目前，全球94%以上的碳酸鋰產能，也都是來源於智利、阿根廷和中國。而在喜馬拉雅這座鋰礦發現之前，中國已經探明的鋰礦儲量，在全球已經佔到了25.7%，這一次，這座超大型的百萬噸級鋰礦出現之後，這也意味着，中國的鋰礦儲量全球佔比，也將變得更多。

那麼，鋰礦有什麼用呢？鋰是一種人類工業生產過程中，非常重要的能源金屬，特別是在如今的新能源研發領域，更是作用極大，此外，在軍工領域，鋰也非常很重要，因為很多高科技武器，比方說中子彈、氫彈的生產過程中，也都需要用到鋰，同時，其它領域中的產品生產過程中，鋰也經常可以被使用到。

簡而言之，鋰是一種非常重要的金屬，它的應用非常廣泛，這也讓鋰又被稱作「白金」，特別是在現如今新能源產業的浪潮下，鋰的價格也是一路飆升，過去的1年時間裏，就上漲了280%。