疫情｜深圳口岸增11跨境貨車司機陽性　北京上海共17宗為香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（19日）內地新增本土確診病例101宗，新增本土無症狀感染者4宗。

深圳口岸昨日又檢測11名跨境貨車司機核酸檢測陽性。此外，內地多地錄得由香港輸入的個案，其中北京有3宗，上海有14宗。



內地新增本土確診病例方面，內蒙古65宗，其中呼和浩特市63宗、包頭市2宗；江蘇16宗，均在蘇州市；遼寧9宗，均在葫蘆島市；廣東8宗，均在深圳市；雲南3宗，均在紅河哈尼族彝族自治州。

本土無症狀感染者方面，四川2宗，均在瀘州市；內蒙古1宗，在包頭市；海南1宗，在澄邁縣。

深圳口岸11名跨境貨車司機陽性

昨日深圳口岸檢測出11名跨境貨車司機核酸檢測陽性，自2月4日以來的跨境司機染疫人數增至87人。新增的名核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣、文錦渡、皇崗口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，其中珠海有2宗，深圳有13宗，佛山有3宗，東莞和江門各有1宗。

廣東在來自香港的境外輸入無症狀感染者方面，廣州有1宗，深圳和佛山各有2宗，江門也有1宗。

北京上海共17宗為香港輸入

北京方面，昨日有3宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有14宗境外輸入確診病例來自香港，其中多人為在香港就學的內地生。

此外，貴州貴陽市昨日也新增1宗無症狀感染者來自香港。通報指，該名無症狀感染者為一名31歲女子，於2月17日乘車由省外返回貴州。2月19日清鎮市接到省社防組通報，告知該病例為香港入境人員，立即將其閉環轉運至集中隔離點隔離並進行核酸採樣，其後診斷為境外輸入無症狀感染者。