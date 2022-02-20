吉祥航空客機駕駛艙左側風擋出現蛛網裂紋　緊急降落武漢天河機場

昨日（19日），原定從上海虹橋飛往成都天府機場的吉祥航空HO1231航班，起飛約1小時後，因駕駛艙左側側風擋出現大面積的蛛網裂紋，最終備降武漢天河機場。



該航班昨晚7時34分從上海虹橋機場起飛，原定晚上10時55分飛抵四川成都天府國際機場。飛行雷達數據顯示，該飛機起飛後於7時47分爬升至7162米的高度進入平飛，約8時48分爬升至10386米。 8分鐘後，飛機開始異常下降，在隨後約7分鐘內下降了4381米飛行高度。

該航班的飛行軌跡證實，飛機在巡航過程中突然改變飛行計劃，脫離巡航航線後在武漢上空盤旋一圈後，沒有按照一般降落軌跡進行「五邊飛行」，而是直接降落武漢天河機場。 航班隨後直接取消，目前沒有公開的後續飛行計劃。

據了解，當時客機從1萬多米的巡航高度緊急下降，當晚9時18分備降武漢天河機場。民航公開信息顯示，涉事的HO1231航班，是吉祥航空編號為B-6572的空中客車A320-200型飛機，機齡12.6年。

涉事客機的機身有「浦東號」塗裝。圖為2009年9月，吉祥航空對外公布首架彩繪機「浦東號」。（微博＠吉祥航空）

有航空公司曾解釋，民航客機的風擋一般由三層組成，外層為非結構層，中間層和內層為結構層，是主承力結構，起雙支撐的承力作用，外層裂紋不會對飛行安全產生直接影響。

資深民航業內人士稱，從現有資料而言，涉事航班的側風擋玻璃裂紋沒有對飛機的正常運行造成實質性的影響，機組在出現裂紋後第一時間選擇下高度、備降，是為了飛機安全的最優選擇。

吉祥航空今日（20日）發文稱，涉事客機飛行至武漢附近區域時，機長座位左後側風擋玻璃外層出現龜裂裂紋，機組按程序處置後安全備降武漢天河機場。公司昨晚已啟動相關保障措施，妥善安排受影響旅客行程，將繼續以安全運行為首要任務，做好航班保障和旅客服務工作。