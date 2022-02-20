疫情｜無錫小區居民隔離獲派草莓車厘子　網民羨慕：以為要過年

國家衛健委公布，內地昨日（19日）新增101宗本地個案。其中，江蘇蘇州市有16宗，在過去7天已累計報告81宗確診個案，本輪疫情已向無錫、南通等地外溢。

近日，江蘇無錫有小區實施封控管理，雖然居民不能外出購物，但當地政府配送了不少物資，除了蔬菜、牛肉等新鮮食材，更有奶油草莓、車厘子等水果，令不少網民紛紛表示羨慕，更調侃封控小區防疫物資也開始「內捲」。



令不少網民羨慕的是無錫市廣益街道東方王榭小區。今日，廣益街道工作人員表示，物資是由街道統一配送，目的是希望封控小區居民能安心在家隔離，配合當地的防疫工作，「那些物資是我們統一配送的，一共準備了1000份」。

居民劉先生介紹，配送的物資不僅有水果，還有各種肉食、蔬菜，「5斤車厘子、2盒白色的奶油草莓、牛肉、豬肉、豬蹄、白蘿蔔、花菜、小青菜和洋蔥等，反正挺多的。車厘子過年時價格在100多塊錢，那個白色的奶油草莓，平時我們自己都不捨得買，太貴」。

網民睇法：

這隔離物資都這麼牛氣嗎有肉有水果的



這些隔離物資真的感覺比年禮還體面，草莓車厘子我平時都吃不到，感覺被隔離的日子過得還挺愜意



不說的話我還以為是要過年的呢原來這些都是隔離準備物資



我什麼時候才能過上車厘子自由的生活呀！太享受了



突然發現他們不是隔離是享福，草莓，車厘子實現了水果自由，我是羨慕了

