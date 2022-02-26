疫情｜內地昨增93宗本土確診　錄至少140宗感染者由香港輸入

據國家衛健委通報，內地周五（25日）新增249宗新冠肺炎確診個案，其中93宗屬本土個案，內蒙古32宗佔最多。



本土個案方面，內蒙古32宗，其中呼和浩特市30宗、呼倫貝爾市2宗；廣東30宗，其中東莞市19宗、深圳市9宗、珠海市2宗；遼寧10宗，均在葫蘆島市；廣西9宗，均在防城港市；江蘇4宗，均在蘇州市；雲南3宗，其中臨滄市2宗、紅河哈尼族彜族自治州1宗；四川2宗，均在成都市；北京1宗，在朝陽區；黑龍江1宗，在雞西市；福建1宗，在廈門市。其中，江蘇1宗個案是由無症狀感染者轉為確診。

無症狀感染者方面，新增118宗個案包括30宗本土感染，分別是雲南17宗，其中臨滄市12宗、紅河哈尼族彜族自治州4宗、德宏傣族景頗族自治州1宗；廣東9宗，均在深圳市；四川2宗，其中成都市1宗、眉山市1宗；黑龍江1宗，在黑河市；上海1宗，在寶山區。目前，尚有880宗（含709宗境外輸入）無症狀感染者在接受醫學觀察。

在廣東，深圳新增的18宗陽性個案中，有9宗是在已集中隔離觀察的密切接觸者中法案、9宗在重點區域核酸篩查中發現，發病前活動軌跡涉及南山、羅湖、福田等區。而東莞新增的19宗確診個案中，有8宗在大朗鎮，均為早前1名確診者的密切接觸者，因應疫情，大朗鎮楊新路6處地點被調整為高風險地區。

另外，再有多宗由香港輸入的確診及無症狀感染者，廣東81宗，涉及深圳、珠海、東莞、江門、中山、惠州、汕尾7市；上海56宗，佔當地當日境外輸入個案的七成半；北京3宗。