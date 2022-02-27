疫情｜內地增本土確診112宗深圳佔26宗　逾百陽性個案由香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（26日）內地新增本土確診病例112宗，新增本土無症狀感染者22宗。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），其中廣東有46宗，北京有8宗，上海有44宗，四川、江蘇也分別錄得9宗及2宗。



內地新增本土確診病例方面，廣東48宗，其中深圳市26宗、東莞市22宗；內蒙古38宗，其中呼和浩特市35宗、呼倫貝爾市2宗、包頭市1宗；廣西7宗，均在防城港市；遼寧6宗，均在葫蘆島市；天津3宗，均在東麗區；四川3宗，其中成都市2宗、眉山市1宗；北京2宗，其中朝陽區1宗、昌平區1宗；江蘇2宗，均在蘇州市；雲南2宗，均在臨滄市；山西1宗，在太原市；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在四川）。

本土無症狀感染者方面，雲南12宗，其中臨滄市9宗、紅河哈尼族彝族自治州3宗；廣東5宗，其中深圳市4宗、東莞市1宗；黑龍江3宗，均在黑河市；天津1宗，在東麗區；上海1宗，在浦東新區。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、廣州、佛山、珠海、惠州、中山、江門等，一共有46宗。

北京方面，昨日新增8宗境外輸入確診病例均來自香港。上海方面，昨日有44宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。

四川方面，昨日也新增9宗境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，均在成都市。江蘇則新增2宗境外輸入確診病例來自香港。