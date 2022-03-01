烏克蘭局勢｜武漢商人逃離基輔被盤查十幾次　寒風邊境排隊35小時

2月24日開始的俄烏沖突至今未平息，在烏克蘭開旅行社的武漢人王大成，近日帶著三個家庭逃離基輔。

他們先經過22小時駕車，遭遇十多次盤查，抵達與波蘭接壤的邊境城市，又在口岸排隊35小時後，終於順利過關。



九派新聞報道，王大成寫下離開基輔進入波蘭的全程自述。他表示，戰爭發生時，凌晨五點，他被三聲沉悶的炮響吵醒。他家正好在基輔的郊區，非常安靜，他這一輩子從來沒聽見過炮響，聲音很特殊。過了20分鐘後，又有一聲巨響，他感覺離他家不遠。他想：壞了，這個城市不能生活了，他要趕緊轉移到農村。

他和幾位好友一起開了個會，決定一起搬到農村。決定離開時，他沒有想到往國外跑。他只想找一個遠離戰爭，偏僻的地方，他覺得農村比城市要安全一些。後來他在路上得知，邊境口岸允許去歐盟，離得最近的就是波蘭。他們於是組成了一個五六部車的車隊，他的車有8個座位，包括小孩一共坐了10個人，座無虛席。

因為有的路已經被軍隊截斷，有的路走不通，而且一路狂風，他們權衡利弊後，他們先從基輔南下200公里，再往西北走。從基輔到邊境城市利沃夫，他們花了22個小時。26日凌晨，大概離基輔南200公里處，他與軍隊進行了5分鐘的溝通。對方大概有四五名軍人，身後停放著滿滿的裝甲車、運兵車。

被問及是哪裏人、要幹什麼，他說他是中國人，這邊有戰爭，他們需要找一個地方躲一躲。他給軍人看了他的證件，並且強調沒有武器，只是普通的平民。然後，軍人檢查了他們的車輛，便告訴他們不要再往前走了，要換一個方向往西邊走。這種盤查，他遇到了十幾次。

抵達邊境時，王大成已經很疲勞了，因為一路幾十個小時的車程，全程都是他在開。當時他很想停頓，很想休息。和車隊的人討論後，他意識到，他不能休息。他就繼續開，直奔邊境口岸。

王大成一行人在波蘭有好友，熟悉邊境入境流程，給他提供信息，哪個口岸現在走得比較通順，他們就把車往哪個口岸開。他們終於到達了烏克蘭和波蘭的邊境城市，叫利沃夫。那裡有好幾個通行口岸，到達時他看了一下隊伍，大概9.5公里長。隊伍裡他沒有看到華人，都是烏克蘭人。從9點開始排隊，9.5公里長的隊伍，他花了35個小時，最終過境。

決定離開基輔時，他有一個強烈的感受，戰爭的壓力，對於一個成年人來說都是巨大的，他不希望壓到孩子身上，他們承受不了，他們也不需要承受。戰爭，對於他們的成長沒有好處。「有的人是用童年治癒他的一生，有的人要用一生來治癒童年」，王大成說，他不希望孩子的童年有這樣的傷痕。