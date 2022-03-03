疫情｜深圳口岸增21跨境貨車司機陽性　內地逾130個案為香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（2日）內地新增本土確診病例54宗，其中深圳有23宗；另新增本土無症狀感染者37宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在2月28日又檢測21名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有85宗，北京有6宗，上海有45宗。



內地新增本土確診病例方面，廣東28宗，其中深圳市23宗、東莞市5宗；內蒙古7宗，其中呼和浩特市6宗、包頭市1宗；湖北4宗，均在武漢市；吉林3宗，均在延邊朝鮮族自治州；上海3宗，均在普陀區；廣西2宗，均在防城港市；天津1宗，在濱海新區；河北1宗，在邯鄲市；山西1宗，在晉中市；黑龍江1宗，在哈爾濱市；江蘇1宗，在蘇州市；四川1宗，在成都市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州；含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。

本土無症狀感染者方面，雲南9宗，其中德宏傣族景頗族自治州6宗、紅河哈尼族彝族自治州2宗、臨滄市1宗；吉林7宗，均在延邊朝鮮族自治州；廣東6宗，其中東莞市3宗、深圳市2宗、惠州市1宗；廣西6宗，均在防城港市；上海5宗，其中普陀區3宗、寶山區1宗、嘉定區1宗；黑龍江3宗，均在牡丹江市；海南1宗，在三亞市。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在2月28日又檢測21名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從深圳灣口岸、蓮塘口岸、文錦渡口岸、沙頭角口岸、皇崗口岸、福田保稅區出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、惠州、東莞、中山、江門等，一共有85宗，其中深圳佔37宗。

北京方面，昨日新增6宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有45宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。