兩會｜大陸有望制定《祖國統一法》　促兩岸和平或非和平統一

兩岸關係緊張，據《環球時報》報道，全國政協常委張連起將在今年兩會上，就制定《祖國統一法》的相關問題提交提案，他建議以法律手段推動祖國統一——不管是和平統一還是非和平統一，條件漸趨成熟。



張連起表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖地堅持一個中國原則，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，團結廣大台灣同胞共擔民族大義，共同致力民族復興、祖國統一，比以往任何時候都變得更加緊要。」

張連起稱，「在當前兩岸關係複雜嚴峻，特別是民進黨當局與美勾連、不斷挑動兩岸對立對抗、進行『謀獨』挑釁的形勢下，我們必須堅持運用法治方式和手段推動實現祖國完全統一，因此，制定《祖國統一法》就具有了迫切性、必要性和正當性。」

2005年3月14日，在第十屆全國人民代表大會第三次會議上正式通過了《反分裂國家法》，2022年2月23日，大陸國台辦例行新聞發布會上，國台辦發言人馬曉光在應詢時表示，《反分裂國家法》實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。

張連起認為，「此前出台的《反分裂國家法》側重於『反獨』，而《祖國統一法》將側重於『促統』。建議通過《祖國統一法》，規定包括台灣居民在內的全中國公民推進國家統一的法定義務，明確界定違反國家統一義務的法律責任，打好兩岸關係的『法律戰』『輿論戰』『道義戰』，展現更堅定的意志、更充分的信心、更足夠的歷史主動，挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀，同時抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實推動祖國統一進程，『中國必將統一，也必然統一，時與勢都在我們一邊。』」