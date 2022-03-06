烏克蘭局勢｜蘇烏文藝兵合唱俄羅斯軍歌　北京餐廳表演影片被翻出

俄烏戰爭持續，北京一間餐廳的表演影片被微博網民翻出，片中前蘇聯和烏克蘭的文藝兵一同合唱了俄羅斯的軍歌《歌唱動蕩的青春》，引起網民關注。



網傳數段影片顯示，一群著軍服歌者在餐廳面對顧客演唱一首激昂的歌曲。其中一則影片的發布者於2019年12月寫道，這是北京基輔羅斯餐廳的表演曲目《歌唱動蕩的青春》，基輔羅斯餐廳的駐唱演員大多數都是曾經蘇聯黑海艦隊文工團老兵，以及烏克蘭內務部合唱團退役軍人，其水平相當專業，當中有幾個演員都曾是蘇聯的國寶級功勳歌唱家。

公開資料顯示，《歌唱動蕩的青春》是1958年蘇聯電影《在那一邊》 （По ту сторону）的主題歌，由蘇聯著名作曲家巴赫慕托娃譜寫。中文版歌詞由薛範譯製編配。2014年，在指揮家瓦列里·米哈伊洛維奇·哈利洛夫的倡議下，《歌唱動盪的青春》開始作為俄羅斯閱兵式上的軍樂曲目出現，為緊急情況部部隊出場時音樂。

影片和帖文被翻出後，引起不少網民感慨。有網民表示，「這個餐廳我06、07年前去過，當時是開在軍博附近一個小區的半地下室。冬夜裡暖氣開的很足，餐廳裡很是擁擠。點個紅菜湯，罐燜牛肉……演員們拉著手風琴，唱著歌兒穿過人群，都是熟悉的蘇聯歌曲」。還有網民透露，影片中的這些烏克蘭人因為疫情都回到了家鄉，如今戰爭爆發，希望他們都平安。也有人說：「舊曲聽來猶有恨，故園歸去已無家」。