探月總設計師：中國將去月球南極尋水、未來可能建月球WiFi

早前，嫦娥五號任務實現中國首次地外天體採樣返回，也為人類取回了21世紀的第一批月球樣品。對於未來探月工程，全國政協常委、中國探月工程總設計師吳偉仁周二（8日）表示，中國將去月球南極尋找水，未來還可能建月球WiFi。



去年底，中國探月工程四期正式通過立項審批，進入全面實施階段。其中，嫦娥六號將到月球的高價值地區進行採樣返回，嫦娥七號將對月球極區進行科學探測，特別是對水分佈進行探測，嫦娥八號則將與嫦娥七號協同工作，主要開展月球資源開發利用技術試驗驗證和長期科學探測，對地球進行大範圍、全尺度、長周期觀測，並為科研站後續的關鍵技術進行驗證。吳偉仁表示，三項任務將在2030年之前實施，主要目標是在月球南極進行著陸勘察與科考，建立月球科研站基本型；又透露嫦娥六號初步計劃到月球極區進行採樣返回。

此前，嫦娥五號探測器完成月球表面自動採樣。（國家航天局）

據吳偉仁介紹，月球南極可能存在極晝和極夜現象，初步估算或連續180多天有光照，對於執行無人或有人探測任務是一大便利。而尋找水亦是一大目標，月球南極有很深、約10公里的月坑，若以往有水，由於常年沒有陽光照射，很可能是以水冰的形式存在。在月球南極著陸後，飛躍器將到月坑勘察，採集樣本，一旦找到水將為科研站的長期運行甚至未來人類去月球南極短期考察提供有利條件。他又指，不排除未來有中國航天員在月球南極降落。

吳偉仁進一步稱，長期運行的國際月球科研站爭取在2035年之前建成，其初步構想是除了指揮中心，還有多個分別在月球軌道和月球表面協調工作的軌道器和巡視器，同時還要建立月球通信系統，比如建設月球WiFi，保證指揮暢通。而月球科研站未來成為深空探測中轉站也只是時間問題，屆時飛行器可在月球補加推進劑、燃料，航天員可在月球降落休息，再飛往更遠深空，「目前科學界認為是可以實現的」。

另外，針對中國未來的深空探測計劃，吳偉仁表示，希望在2030年之前實現比月球採樣返回難度大得多的火星採樣返回，後續中國還準備進行太陽系邊際探測，計劃於2049年實現100個天文單位，也就是150億公里遠的深空探測。