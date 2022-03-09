烏克蘭局勢｜所有中國人已撤出危險區域　第7架撤僑航班今抵蘭州

俄烏戰事持續，雖然中國啟動撤僑多日，惟據早前報道，仍有逾百名中國留學生被困在位於烏克蘭東北部、靠近俄羅斯邊境的蘇梅（Sumy），當時有學生表示「剩下的口糧只能堅持三四天了」。《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館消息報道指，當地時間周二（8日）9時許，被困在蘇梅的在烏最後一批中國留學生終於乘大巴撤離。另第7架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班周三（9日）安全抵達甘肅蘭州。



位於基輔以東，哈爾科夫以北的蘇梅鄰近俄烏邊境，在鐵路、橋被炸，公共交通被切斷下，民眾只能坐困愁城。在蘇梅國立農業大學就讀的黃同學日前表示，校門口距離重點交戰區域的砲兵學院僅200米，而蘇梅的地理位置導致他們不好撤離，且幾乎沒有任何交通工具可以離開。在蘇梅國立師範大學就讀的程同學也表示，對於剩下的口糧，她們差不多只能堅持三四天。

俄烏雙方士兵日前在蘇梅激戰，現場火光熊熊。（影片截圖）

據中國大使館消息，經過各方的艱苦努力，被困在蘇梅的在烏最後一批中國留學生，共計115人終於乘大巴撤離，正前往安全地區。數據顯示，在當地的中國留學生總共有2700人。使館表示，至此，在烏所有中國人已經撤出了烏克蘭的危險區域。

另一方面，周三早上7時31分，第7架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達甘肅蘭州。此前，中國已陸續派出6架撤僑航班，並悉數安全抵達，其中第6架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班周二中午12時13分安全抵達遼寧瀋陽。