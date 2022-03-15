北京冬奧｜妻子品牌將台灣列為國家　韓裔教練致歉內地代言急切割

因妻子的個人品牌網站上將台灣列為「國家」引發眾怒，3月14日，曾任中國短道速滑技術教練的安賢洙在個人社交媒體道歉， 隨後，中國國產乳製品加工企業君樂寶官宣，與安賢洙中止所有合作關係，隨後此事登上熱搜。



安賢洙在2022北京冬奧因擔任中國短道速滑隊教練聲名大噪，更因中國隊表現突出，韓裔的安賢洙被韓國網民網暴，當時許多內地網民聲援安賢洙。



安賢洙曾任中國短道速滑技術教練，合同在2022年2月底到期。他與妻子均是俄籍韓裔，目前，一家人仍在韓國居住。2017年，其妻子創立了個人美妝品牌「Nari」。近日，有中國網友發現，「Nari」的官網上，國籍一欄中，出現台灣，與泰國、坦桑尼亞並列，這讓不少網友深感憤怒。

此事引發關注後，安賢洙在微博發布道歉，表示「家人的品牌網站疏於管理，在網站默認設置裏出現了錯誤訊息，目前已經及時進行了修復。我們就這個錯誤再次向大家致歉。 」他同時表態，在中國執教期間過得非常愉快，也受到了眾多冰迷和網友的支持，一直心存感激，他和家人始終支持「一個中國」的原則。

安賢洙2006年在都靈冬奧會代表韓國隊贏得三面金牌；2014年索契冬奧會上，更名為Victor An的他代表俄羅斯主場歷史性贏得首個短道速滑金牌，單屆賽事再度摘得三金。（Instagram）

君樂寶解約後不久，「Nari」品牌在官網也發布了中英文道歉信表示，網站是由第三方公司搭建和維護的，當初交付時沒有發現不實訊息導致了錯誤的發生，給中國網民造成了傷害，深表歉意。其同時表示，已要求對方更正相關訊息，並終止了與對方的合作。

綜合媒體報道，安賢洙出生於韓國首爾，曾在2006年都靈冬奧會上為韓國隊奪得三塊團體金牌，並且在個人500米取得銅牌，成為該屆冬奧會獲得獎牌最多的運動員。

2011年，安賢洙表示，在韓國沒有他所希望的訓練環境，宣佈放棄韓國國籍，入籍俄羅斯，並更名為維克多·安（Victor An）。2021年10月，安賢洙宣佈出任中國短道速滑隊技術教練。

在2022年的北京冬奧會上，中國短道速滑隊表現突出，由於韓國隊在短道速滑多個項目被早早淘汰，不少韓國網民因此批評安賢洙和他家人身上。2月8日，不堪其擾的安賢洙發布長文，懇請韓國網民不要因自己無法干涉的領域或失實報道而攻擊其家人。

不少中國網友紛紛在社交媒體上為安賢洙加油，表達支持鼓勵。2月底，安賢洙與中國隊的合約到期，目前已回到韓國。針對之後打算，他曾透露，會先休息，和妻子女兒團聚，不想其他的。