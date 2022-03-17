茅台前董事長袁仁國受賄上千象牙、黃金製品等　40人清點一天一夜

茅台前董事長袁仁國去年受賄案罪成，於貴州省貴陽市中級人民法院一審被判處無期徒刑。周三（16日）晚，案件再次被提起，最高檢首次揭秘辦案細節，袁仁國受賄黃金製品等近1600件，需40多人清點足足一天一夜。



最高檢在官方微博發布《案「鑑」：這起「反腐」大案，我們做到了「極致」》影片，顯示辦案期間，逾40名辦案人員從袁仁國家中清點出1588件黃金製品、手錶、珠寶、字畫等，包括象牙等稀有物品，以及若干人民幣、美元、英鎊現金等。這些證物需要辦案人員用上一天一夜才清點完畢。

公開資料顯示，生於1956年10月的袁仁國為貴州仁懷人，曾任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委副書記、董事長。2018年10月，貴州省監察委員會對袁仁國涉嫌職務違法問題立案調查。據辦案人員稱，案件非常複雜，時間跨度特別長，筆數特別多，「雖然他只是一個受賄罪，但是他的受賄手段是比較複雜的。整個案件卷宗大概100多本」。

經查，整個案卷凸顯出來的都是袁仁國利用特殊資源的審批權，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供幫助的行為事實。自1994年到案發，袁仁國受賄金額高達1.1億元人民幣。他最終在去年9月被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其受賄所得財物及其孳息被依法予以追繳，上繳國庫。