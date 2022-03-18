台國防部證山東艦駛過台海　回應公布陸艦動態：不會搞得人心惶惶

美國總統拜登定於香港時間周五（18日）晚上9時與中國國家主席習近平通話，據路透社引述消息人士報道，兩國元首通話前夕，中國山東號航空母艦駛過台灣海峽，並有一艘美軍驅逐艦尾隨。該消息人士並以「挑釁」來形容山東艦在與拜習通話如此接近的時間點航行。台灣國防部同日下午證實事件，並指台軍全程掌握。



消息指，有民航機上乘客拍到，山東艦在大約早上10時30分於金門西南30海里處出現，美國海軍驅逐艦拉爾夫・約翰遜號（USS Ralph Johnson）尾隨。據稱，當時山東艦甲板上沒有飛機，向北航行穿過台灣海峽，而台灣方面也派出軍艦密切關注事態。

對於事件，台灣國防部下午證實，並強調解放軍機、艦在台海周邊海空域動態，台軍聯合情監偵系統，都有全程的掌握，確保台灣安全。

網民在金門上空攝下山東艦。（Facebook解放軍評論團粉專網頁）

另美國海軍發言人藍福特（Mark Langford）表示，拉爾夫・約翰遜號當地時間周四（17日）在國際水域執行例行的穿越台海任務，符合國際法。至於中國外交部發言人趙立堅則表示，山東艦自有例行訓練安排，不應把此事與美中領袖通話連結。

此外，解放軍軍機頻繁現身台灣西南空域防空識別區，台國防部逐日公布「即時軍事動態」，讓外界知悉相關航跡。國防部副部長柏鴻輝周四（17日）進一步表示，若海軍接獲解放軍軍艦接近訊息，都會派軍艦在旁監控，且如果解放軍軍艦進入12至24浬的鄰接區，或者危害區域安全，都會適時對外報告。

對此，國防部長邱國正周五上午表示，台軍不管空海方面敵情，影響很大的話會適切公布，但不會動不動來一艘船、一架飛機，就馬上公布，搞得大家人心惶惶，強調國防部會拿捏。