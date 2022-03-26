四川宴席燃料當白酒釀4死　廚師本為安全放室內　倖存者可能失明

四川瀘州市納溪區豐樂鎮石通村日前發生甲醇中毒事件，一喪親家庭在喪禮後設置的「流水席」（即解穢酒），期間廚師所帶的醇基燃料被人誤當作白酒予客飲用，結果導致4人死亡，13人在醫院接受觀察治療。參加酒席的陳女士周五（25日）表示，丈夫當日喝了2兩左右，目前仍在重症監護室搶救，即使搶救過來仍可能雙目失明。她又指，當日下了大雨，廚師是為安全才把燃料放室內，未料出事。



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事發於周一（21日），陳女士和丈夫聶某都是豐樂鎮沙坪村人，石通村張某為其母親辦喪事時，他們按照當地習俗來幫忙，期間聶某幫忙收賬，陳女士則幫廚。根據當局通報，操辦流水席的廚師羅某事前在豐樂鎮購買了五桶醇基燃料，運至張某其弟家廚房中存放，作為燃料備用，未安排人員看管。事發當日，鄰居王某和梁某誤認為醇基燃料是食用白酒，遂裝入容量為10斤和5斤的白色塑料酒壺，於中午和晚上分別給客人飲用。

陳女士表示，平常醇基燃料都是放在外面，不過當時當地下起了大雨，羅某是出於安全考量才把其放在屋內，而負責幫廚的她當時忙得不可開交，且照理說燃料和酒的外包裝應該有異，她也不清楚為什麼燃料會被當作白酒放進酒壺。

醇基燃料被誤當白酒釀成慘劇。（搜狐網）

陳女士本身並不喝酒，而聶某當日一共喝了兩到三兩白酒，吃完飯回家時，二人還一切如常地說話。不料翌日早上，聶某起床後雙眼視力模糊，起初由於以為只是犯高血壓，未引起重視，直到下午情況越來越嚴重才趕緊到當地衛生院。彼時的情況已嚴重到醫生不能接收，聶某遂被送往縣醫院，且已經休克，醫生搶救了幾十分鐘才搶救過來，但之後人依然昏迷，目前在瀘州市的醫院重症監護室搶救。

據介紹，陳女士和丈夫育有一子去年剛剛結婚，孫子才100多天大。她表示，丈夫自犯病後就再沒有醒來，醫生告知其腦部因中毒受損嚴重，已有積水，即使搶救過來也可能會有嚴重的後遺症，或雙目失明，「他下個月才滿50歲，如果雙目失明後半輩子可怎麼過」。

另一方面，羅某已被採取刑事強制措施，據村民介紹，他是為人老實的鄉廚，平常附近村鎮要辦席的都會找上他，而村內辦流水席，主家會給廚師一桌60元到80元（人民幣．下同）不等，但到手的不會剩很多，因幫忙的人很多，大家會一起分。

陳女士則表示，羅某靠宴席一般一場能賺到五六百元，可並不常有，有時好幾個月也沒有，平時他就靠務農為生。且羅某本身身體也不太好，家有三孩其中兩個還在上學，經濟條件比較差。談到經濟問題，陳女士憂心忡忡，提到現時丈夫在重症監護室一天的費用就要1萬元多，他們前期只交了5000元，兒子經濟壓力很重，羅某也肯定賠不起，後續不知怎麼辦。