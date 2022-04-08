台陸委會指北京操弄香港特首選舉　國台辦：說三道四將依法懲處

針對李家超辭任香港政務司司長參選行政長官，台灣陸委會認為，這是由北京一手操弄，不符合港人期待。

對此，大陸國台辦今日（8日）回應，民進黨當局出於「台獨」目的，慣於操弄香港事務，說三道四，大陸將對民進黨當局行徑依法處置。



台灣陸委會認為，香港特首選舉是由北京一手操弄，不符合港人期待。（資料圖片）

周四（7日），陸委會發言人邱垂正表示，本屆香港特首選舉是「由北京一手操控，已不符合港人期待」，對此不予評論。

邱垂正說，長期以來，政府均秉持互惠原則，以台港民眾福祉為優先，積極推動台港關係正向發展。因此，不論下屆香港特首由誰當選，政府均會秉持互惠原則，促進台港各領域正向交流的一貫政策立場不會改變。

國台辦指，民進黨當局亂港劣跡斑斑，樁樁記錄在案。對民進黨當局有關人員的行徑，將依法懲處。（中新社）

被問到對於香港現任特首林鄭月娥的評價時，邱垂正稱，林鄭月娥的執政表現應由港人評價，「香港媒體輿論已有相關民調，她對香港的功過如何，相信各界自有公評。」

對於台灣陸委會的相關言論，大陸國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局出於「台獨」目的，慣於操弄香港事務，說三道四，惡意抹黑。他們企圖假借港台交流的渠道不斷伸出黑手，屢遭失敗，今後也不會得逞。民進黨當局亂港劣跡斑斑，樁樁記錄在案。對民進黨當局有關人員的行徑，將依法懲處。