6架Y-20運輸機海外執行任務　解放軍空軍投送能力受矚

4月8日晚6架中國解放軍空軍運-20飛機出現在土耳其領空，向西飛向塞爾維亞。國產運-20運輸機之戰略投送能力再次引發外界關注。

開源飛行跟蹤Twitter賬號Evergreen Intel最早在土耳其伊斯坦堡北部發現6架運-20。綜合媒體4月11日報道，解放軍空軍運-20飛機的上述動態得到多方證實。《環球時報》報道稱，引述軍事專家的話指出，6架運-20同時赴海外執行任務是創紀錄的，凸顯運-20戰略投送能力的提升。

Evergreen Intel對汽車新聞媒體the drive表示，可以肯定的是，不同的應用程序顯示了沿着同一航線的其他架運-20，相隔約100公里，從伊斯坦堡幾乎一直延伸至格魯吉亞邊境。「因為是凌晨航班，這麼多架運-20在同一航線上都使用MLAT（多點相關監視），感覺會很特別，但鑑於這是一次預定的武器交付，便也不足為奇了。北約國家向波蘭或烏克蘭交付武器，其軍用運輸機也曾使用過MLAT。」

報道也對飛機使用MLAT和ADS-B兩種模式進行了解釋，飛機在航線中使用ADS-B時，所有人都能看見飛行高度、飛行參數等數據，誤差只有幾米，可以對飛機進行實時監控，以防發生意外。對於那些並不需要讓其他人看到整條航線的國家的飛機來說，MLAT是一個不錯的選擇。

報道稱，無論中國空軍是否有意藉機展示全球影響力，此次飛行任務都不是例行公事。這次大規模行動，又一次證明中國空軍通過裝備運-20機隊獲得的戰略空運能力，以及使用過程中不斷積累作戰經驗。

Thanks to @Aviation_Intel for reaching out to me to discuss last night's 🇨🇳 PLA Air Force Y-20 flights to Serbia!https://t.co/tNonEyo6L5 — Evergreen Intel (@vcdgf555) April 9, 2022

目前，中國官方尚未對外發布此次任務情況，根據《環球時報》記者了解，the drive的報道並非虛假。

軍事專家不約而同關注到的是6架運-20所組成的大編隊，這是運-20有史以來赴海外執行任務的飛機數量最多的編隊。此前的1月28日，兩架運-20赴湯加執行運送救災物資任務，此次任務是運-20本年度首次赴境外執行任務，也是截至目前運-20赴境外執行任務航程最遠的一次，往返航程近2萬公里。

空軍專家傅前哨對《環球時報》表示，6架運-20同時赴海外執行任務是創紀錄的，標誌着中國空軍在遠程戰略投送能力上的重要提升。「首先，飛行肯定要經過很多國家，這需要進行大量的協調工作。此外，需要轉場落地加油，這檢驗了大型運輸機遠程跨洲飛行維修保障的的能力」。

軍事專家宋忠平表示，6架運-20組成的是一個大飛行編隊，與單機或雙機編隊相比較，飛機數量越多，編隊飛行難度相對也就越大，編隊之間需要保持一定時間和距離間隔，按照預定航線來飛行。在歐洲方向，運-20多次赴俄羅斯執行任務，但與赴俄羅斯不同的是，飛抵塞爾維亞需要途徑好幾個歐洲國家，這也意味着前期與飛行途中經過國家有大量的協調工作，獲得了這些國家的認可。在轉場過程中也已可做到隨行技術的配套保障。這足以表明運-20戰略投送能力的提升。

2016年入列以來，運-20先後赴吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克、柬埔寨、菲律賓、越南、老撾等國家運送抗疫物資，並多次承擔赴俄羅斯軍事運輸任務。