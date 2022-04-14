網傳上海虹口衛健委幹部錢文雄自盡　衛健委證實死訊

昨日（4月13日），據傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄於12日下午在辦公室自盡，其家屬通過錢文雄微信朋友圈發訃告。衛健委證實死訊，正協助妥善做好善後等事宜。

13日稍晚些時候，又有錢文雄妻子隨後自盡的消息傳出。上海公安局隨後對其妻子自盡的消息闢謠。

《環球時報》前總編胡錫進公開表示，稱求證同行後，錢文雄去世的消息屬實，其妻安好。



網傳消息稱，錢文雄「聰明能幹，頂克家庭，愛人（妻子）患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡」。錢文雄的家屬則於昨日（13日）在他的朋友圈發出訃告，稱他4月12日下午1時19分離世，「疫情期間一切從簡。家屬目前悲痛不已，無法接待」。

上海市虹口區衛健委今日（14日）通報稱，55歲錢文雄在12日下午不幸身亡，衛健委對他的不幸離世深表痛心和哀悼，並稱已第一時間上門對其家屬表達慰問和關切，正協助妥善做好善後等事宜。

錢文雄自殺的消息傳出後，還傳出他的妻子也自盡的消息，但上海市公安局對此闢謠。

據胡錫進今日凌晨在其微博發文稱，他向上海新聞同行求證，確認錢文雄已亡，其妻安好。

上海虹口衛健委幹部錢文雄逝世後，網傳其妻隨後自盡的消息。上海市警方於微博發文對此闢謠。（微博@警民直通車-上海）

他認為，錢文雄離世的悲劇，加劇上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象，這兩天上海有各種令人不安的訊息和影片傳到網上，它們的共同指向是對抗疫次生悲劇和代價的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感。他呼籲大家保持冷靜，稱上海一定要把清零繼續作為堅定目標，理由是明確的：上海不清零，全國其他地方的人不會接受；至於全國一起放開，當下還「不是一條現實的路」。

胡錫進說，上海現在就是很難，感染的人數太多了，抗疫形勢非常嚴峻，試錯的空間已經很小；而很多人又因為長時間封控疲憊不堪，變得急躁。他認為心理疏導很重要，全中國公眾應當參與進來，助上海一些市民開展這種疏導，增加他們的耐心和信心。