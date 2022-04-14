疫情｜多地通報現氣溶膠傳播　專家：通風和消毒可降低病毒密度

內地疫情升溫，除了上海、吉林的情況令人關注，山東、浙江亦先後發現氣溶膠（aerosol，氣霧）傳播病例。

專家介紹，病毒形成氣溶膠後存活時間會較長，再經由空氣傳播，及時通風和消毒，可以最大限度減少氣溶膠濃度和病毒密度。



山東省棗莊市台兒莊區周二（12日）宣布，某居民到戶外挖野菜時感染新冠，同時段有一名無症狀感染者在該處停留，且兩人均未佩戴口罩。經流行病學調查分析研判，為氣溶膠傳播導致感染。

台兒莊區疾控中心工作人員周三（13日）回應稱，前述的氣溶膠傳播病例是上月發生，發布該消息只是提醒大家注意防範，出入場所需佩戴口罩。目前，兩人挖野菜的地方和關聯軌跡場所均已消殺。

寧波市疾控中心周日（10日）發布消息，稱近期發生一宗疑似因氣溶膠傳播導致感染新冠病毒的事件。據通報，當地某確診病例乘坐私家車到地下停車場，當時有開車窗且未有戴上口罩，同時段有2位續發病例在該停車場內停留且未戴口罩，存在氣溶膠傳播導致感染的可能性。

專家提醒，及時通風和消毒，可以最大限度減少氣溶膠濃度和病毒密度。（新華社）

《極目新聞》報道，2021年6月，由中國疾病預防控制中心工作人員合著的《呼吸道傳染病的氣溶膠傳播風險及防控建議》文章曾提醒，以流感病毒為例，能夠通過氣溶膠高效傳播的流感病毒，比無法在氣溶膠中高效傳播的病毒能更長時間保持穩定。

在相對密閉的公共場所中，呼吸道傳染病潛在的氣溶膠傳播風險不容忽視，而咳嗽和打噴嚏是產生氣溶膠的主要過程。

急診室醫生介紹，氣溶膠是一種懸浮在空氣中的固態或者液態的微粒，一些病原體可能會通過空氣中微小的顆粒遠距離傳播，病毒形成氣溶膠後存活的時間會比較長。

濟寧市疾病預防控制的專家稱，當病毒形成氣溶膠後存活時間會比較長，若長時間逗留在狹小和密閉的空間內，例如電梯、車廂、電影院等，被傳染的危險性較大。因此，市民要及時通風，降低氣溶膠濃度，規範佩戴醫用外科口罩能有效預防，並要注意定期消毒電梯、辦公室等特殊環境，可以最大限度減少病毒密度。