美籍黑人教師在華情殺21歲女大學生　一審被判死刑

因情感糾紛，浙江寧波工程學院美籍教師沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen），去年6月將21歲的女大學生陳某某殺害。寧波市中級人民法院今日（4月21日）對案件進行一審公開宣判，以故意殺人罪判處沙迪德·阿布杜梅亭死刑。



寧波工程學院美籍教師沙迪德·阿布杜梅亭犯故意殺人罪，被判處死刑。（人民日報）

據《人民日報》報道，2019年初，被告人沙迪德·阿布杜梅亭與被害人陳某某（女，歿年21歲）相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳某某建立男女朋友關係。自2021年5月中下旬開始，陳某某多次提出分手，但沙迪德·阿布杜梅亭不同意並對陳某某進行言語威脅。2021年6月14日晚，沙迪德·阿布杜梅亭攜刀與陳某某見面交談，並接連捅刺、切割陳某某頸部數刀，陳某某失去反抗能力後，又繼續戳刺陳某某面部數刀，導致陳某某大出血當場死亡。

寧波市中級人民法院認為，被告人沙迪德·阿布杜梅亭故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。沙迪德·阿布杜梅亭預謀報復殺人，捅刺、切割陳某某面部、頸部多刀，致陳某某死亡，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

審理期間，法院依法充分保障了被告人沙迪德·阿布杜梅亭的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知了美國駐華使領館。人大代表、政協委員、各界群眾二十餘人旁聽了案件宣判。